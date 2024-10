L’interview de Fox News avec Kamala Harris attire 7,1 millions de téléspectateurs

L’interview combative de la vice-présidente Kamala Harris sur Fox News a attiré en moyenne 7,1 millions de téléspectateurs mercredi, l’émission d’information télévisée la plus regardée du candidat démocrate à la présidentielle jusqu’à présent.

La conversation du candidat démocrate à la présidentielle avec le principal présentateur politique du réseau de tendance conservatrice, Bret Baier, a généré la plus grande audience pour son programme « Special Report » depuis 2020, selon les données de Nielsen.

L’audience a également dépassé l’interview de Harris dans le magazine d’information de CBS « 60 Minutes », qui a été regardée par 5,7 millions de personnes le 10 octobre, et sa conversation avec la présentatrice Dana Bash sur CNN aux côtés de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui a attiré 6,3 millions de personnes. téléspectateurs le 29 août.

L’apparition de Harris était très attendue car elle fait l’objet de commentaires négatifs de la part de la grande majorité des commentateurs de Fox News tout au long de la journée.

Plus tôt mercredi, Tyrus, un lutteur professionnel qui apparaît régulièrement dans les programmes Fox News « Gutfeld ! et « The Five », prédisent que l’opposant républicain de Harris, l’ancien président Trump, est en passe de remporter l’une des plus grandes victoires électorales de l’histoire, même si presque tous les sondages montrent que les deux candidats sont dans une course serrée.

La performance de Harris dans « Special Report » a été fustigée par les animateurs Jesse Watters et Sean Hannity dans les heures qui ont suivi l’interview.

Mais la campagne Harris a accepté d’apparaître sur Fox News dans le but d’atteindre les électeurs indécis qui ont des doutes à l’égard de Trump. Fox News, la chaîne d’information par câble la plus regardée, a cité des données de recherche montrant qu’elle atteint un grand nombre d’électeurs qui s’identifient comme démocrates ou ne sont affiliés à aucun parti politique.

Walz est apparu sur « Fox News Sunday » au cours des deux dernières semaines.

Harris a été critiquée par les commentateurs de Fox News et d’autres médias pour avoir uniquement accepté des apparitions dans des médias favorables à sa candidature, même si elle est apparue dans « 60 Minutes » alors que Trump a annulé sa séance prévue sur le même programme. Trump a également déclaré qu’il ne participerait pas à un débat présidentiel modéré par Baier et sa collègue de Fox News, Martha MacCallum.

Baier a interrogé Harris de manière agressive sur la politique d’immigration de l’administration actuelle et l’a pressée de définir ses différences avec le président Biden, qui a abandonné sa campagne de réélection en juillet.

Les échanges conflictuels sur « Special Report » offraient un contraste frappant avec un programme de style mairie diffusé plus tôt dans la journée sur Fox News avec Trump. L’événement enregistré mardi en Géorgie s’est déroulé devant un public largement favorable à l’ancien président, qui n’a fait l’objet d’aucun interrogatoire hostile.

Baier a interrompu Harris à plusieurs reprises au cours de leur entretien, ce qui a suscité des critiques de la part de certains experts. Le présentateur a déclaré plus tard qu’il essayait d’empêcher le vice-président de manquer de temps avec de longues réponses.

La campagne Harris a accepté une interview enregistrée de 25 à 30 minutes à Washington Crossing, en Pennsylvanie, et elle a été diffusée dans son intégralité sans montage. Après la diffusion de l’interview, Baier a décrit comment les assistants de Harris lui ont vigoureusement fait signe de conclure une fois le délai imparti.

Mais certains alliés et critiques de Harris pensaient que cette comparution était un succès car elle montrait que le candidat était prêt à répondre à des questions difficiles.

« Les entretiens combatifs peuvent être bénéfiques » Jon Favreau, animateur de « Pod Save America », a écrit sur X. « Passer sur Fox, ça peut être bien. Il suffit d’être préparé (elle l’était) et de tenir bon (elle l’a fait !).

« La gauche dénonce avec colère Bret Baier pour avoir interrompu Kamala Harris et avoir été impoli », commentateur conservateur Erick Erickson a écrit sur X. «Cela me dit tout ce que j’ai besoin de savoir. Félicitations pour Harris sur Fox News.