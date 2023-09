L’interview de Danny Masterson avec Conan refait surface après la condamnation à la prison – Hollywood Life

Crédit d’image : Arlène Richie/Shutterstock

Suivant Celui de Danny Masterson Peine de 30 ans de prison pour deux chefs de viol, une vieille interview avec Conan O’Brien a refait surface. Dans un extrait de l’interview de 2004, le Ce spectacle des années 70 La star, 47 ans, a fait une blague qui a mal vieilli rétrospectivement, et Conan, 60 ans, a plaisanté en disant que Danny serait « bientôt attrapé ». De nombreuses personnes ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux après la condamnation de l’acteur.

Danny Masterson condamné à 30 ans de prison à perpétuité pour avoir violé 2 femmes… Conan le savait pic.twitter.com/KEE596oqdl – Wu Tang est pour les enfants (@WUTangKids) 7 septembre 2023

Dans l’interview, l’acteur parlait du fait qu’il avait grandi à Long Island et qu’il avait du mal à perdre l’accent de certains mots. « Mon ami Bodhi Elfman, il me taquine toujours et il dit : « Salut, je m’appelle Danny Masterson. Voudrais-tu toucher mes couilles ? Il m’imite », a-t-il déclaré, en mettant l’accent sur « les boules » avec un fort accent de Long Island.

Après quelques rires, Conan a réorienté la conversation pour parler de la question digne d’intérêt que Danny a utilisée comme exemple. « Pourquoi demandez-vous aux gens de faire ça ? C’est la question la plus importante », a-t-il déclaré. L’acteur a répondu en plaisantant : « Je veux dire, vous les avez. Vous savez ce que je veux dire? Tout le monde devrait les attraper.

Alors que les rires s’apaisaient, Conan reçut une dernière réponse à propos de la remarque. « J’ai entendu parler de vous et vous serez bientôt arrêté », a-t-il plaisanté.

Danny a été condamné à 30 ans de prison le jeudi 7 septembre. Il avait été reconnu coupable de deux chefs de viol à l’issue d’un procès en mai. Le ranch La star avait fait face à trois chefs d’accusation, et le troisième chef d’accusation a laissé le jury dans une impasse. Suite à la condamnation, son avocat Shawn Holley a annoncé qu’elle prévoyait de contester le verdict tout en s’adressant aux journalistes. « Les erreurs commises dans cette affaire sont substantielles et ont malheureusement conduit à des verdicts qui ne sont pas étayés par des preuves », a-t-elle déclaré. « Même si nous avons un grand respect pour le jury dans cette affaire et pour notre système judiciaire en général, il arrive parfois qu’ils se trompent. Et c’est ce qui s’est passé ici.