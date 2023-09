L’interview de Danny Masterson avec Conan O’Brien refait surface après la condamnation pour viol : « Vous serez arrêté »

Une interview entre le comédien Conan O’Brien et Danny Masterson a refait surface après la condamnation de l’acteur à la prison jeudi.

L’homme de 47 ans a été condamné à 30 ans de prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol forcé. Peu de temps après sa condamnation, un extrait d’une interview d’O’Brien en 2004 a été partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Dans la vidéoO’Brien a interrogé Masterson sur son manque d’accent de Long Island, New York – bien qu’il y soit né et ait grandi à Albertson.

Masterson a dit à O’Brien que son ami, Bodhi Elfman, « me taquine toujours et il dit : ‘Salut, je m’appelle Danny Masterson, voudrais-tu toucher mes conneries ?' »

« Alors pourquoi demandez-vous aux gens de faire ça ? C’est la question la plus importante », a répondu O’Brien.

Masterson a rétorqué : « Je veux dire, vous les avez, vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde devrait les attraper. »

Après une pause, O’Brien a déclaré: « J’ai entendu parler de vous. Et vous serez bientôt attrapé, je sais que vous le serez. » Ce à quoi Masterson a répondu : « Je le ferai ».

La juge Charlaine Olmedo de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a condamné Masterson à 15 ans de prison à perpétuité pour chaque chef d’accusation de viol et a ordonné que les peines soient purgées consécutivement. La peine était la peine maximale autorisée par la loi. Cela signifie que Masterson sera éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 25,5 ans, mais pourra être détenu en prison à vie.

Dans une déclaration fournie à Fox News Digital, le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, a déclaré : « Cela a été un chemin long et ardu pour les victimes de M. Masterson. Elles ont non seulement survécu à ses abus, mais elles ont également survécu à un système qui, souvent, n’est pas adapté. gentil avec les victimes. »

L’équipe juridique de Masterson a immédiatement annoncé son intention de faire appel, invoquant des erreurs « substantielles » lors du procès.

« Au cours des derniers mois, une équipe composée des meilleurs avocats d’appel du pays a examiné les transcriptions du procès. Ils ont identifié un certain nombre de questions de preuve et constitutionnelles importantes qu’ils aborderont dans des mémoires adressés aux tribunaux d’État et fédéraux. » L’avocat de Masterson, Shawn Holley, a déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital.

« Les erreurs commises dans cette affaire sont considérables et ont malheureusement conduit à des verdicts qui n’étaient pas étayés par des preuves. Et même si nous avons un grand respect pour le jury dans cette affaire et pour notre système de justice dans son ensemble, il arrive parfois qu’ils se trompent. . Et c’est ce qui s’est passé ici.

Holley a ajouté : « M. Masterson n’a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et nous, ainsi que les avocats d’appel, les meilleurs et les plus brillants du pays, sommes convaincus que ces condamnations seront annulées. »

Il s’agissait du deuxième procès de Masterson concernant les accusations de viol après que le premier se soit soldé par un procès nul. Le jury n’est pas parvenu à se prononcer sur les trois chefs d’accusation de viol et Masterson a été de nouveau jugé en mai.

Le juge a entendu jeudi les déclarations des deux victimes avant de prononcer la peine prononcée contre l’ancienne star de « That ’70s Show ».

« Quand vous m’avez violée, vous m’avez volée », a déclaré une femme que Masterson a été reconnue coupable de viol en 2003. « C’est ça le viol, un vol de l’esprit. »

« Vous êtes pathétique, dérangé et complètement violent », a-t-elle déclaré. « Le monde va mieux avec toi en prison. »

L’autre femme, Masterson, reconnue coupable de viol, a déclaré qu’il « n’avait pas montré la moindre once de remords pour la douleur qu’il avait causée ». Elle a déclaré au juge : « Je savais qu’il avait sa place derrière les barreaux pour la sécurité de toutes les femmes avec lesquelles il est entré en contact. Je suis vraiment désolée et je suis tellement bouleversée. J’aurais aimé le dénoncer plus tôt à la police. »

Tracy Wright de Fox News Digital et Associated Press ont contribué à ce rapport.