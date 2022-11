L’interview de Cristiano Ronaldo était hors de propos – L’icône de Man Utd veut être limogée, déclare Jamie Carragher | Nouvelles du football

Après l’interview de Cristiano Ronaldo où il critique Manchester United et Erik ten Hag, l’expert de Sky Sports Jamie Carragher explique pourquoi le club devrait renvoyer le joueur de 37 ans et qu’il n’y a pas de retour en arrière.

Ronaldo veut le limogeage et United devrait le faire !

Cela arriverait toujours. Ça allait toujours finir comme ça. C’est exactement pourquoi j’ai dit il y a 18 mois que c’était une énorme erreur pour Manchester United de ramener Cristiano Ronaldo au club.

Je pensais juste que les commentaires étaient bizarres. Ils étaient hors d’usage compte tenu du timing: sur le dos des fans de Manchester United ravis après avoir marqué un but gagnant à Fulham avec le dernier coup de pied du match.

Dans une interview de 90 minutes avec Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, Cristiano Ronaldo a affirmé que l'entraîneur-chef Erik ten Hag et d'autres voulaient qu'il quitte Old Trafford.



Cela devrait leur donner de l’enthousiasme au cours du mois prochain pour le redémarrage de la ligue. Ils devraient s’amuser, puis l’interview de Ronaldo sort et boum – c’est une question de négativité. Pas l’équipe, pas le manager – il s’agit de Cristiano Ronaldo. Et c’est comme ça depuis qu’il est revenu. C’est essentiellement le show de Cristiano Ronaldo.

Parfois, cela a été bon sur le terrain, la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. Mais cette saison, il n’est pas impliqué et il a besoin de l’attention qu’il ne peut pas obtenir parce qu’il n’est pas sur le terrain. La seule façon pour lui de le faire est de causer des problèmes et c’était exactement son intention avec l’interview.

Il veut être limogé, c’est évident. Il a dit au club cet été qu’il voulait partir, c’est-à-dire le football – ces choses arrivent. Il n’y avait pas de preneurs, peut-être à cause de son salaire ou du prix que voulait Manchester United. Je pense qu’il sait que ce sera la même chose dans cette prochaine fenêtre de transfert et peut-être l’été suivant et il essaie maintenant d’être limogé ou veut partir en liberté. C’est la seule façon pour lui de s’en sortir.

Erik ten Hag avec Cristiano Ronaldo plus tôt dans la saison





Et je pense que United devrait le renvoyer ou le déplacer en lui offrant un transfert gratuit. Pour le moment, ils essaient de construire quelque chose qui n’essaie pas de gagner la Premier League ou la Ligue des champions en ce moment. Le manager voudra pousser pour ces honneurs dans les deux ou trois prochaines années et Ronaldo ne sera pas là.

Il va être une distraction, cela ne va pas disparaître. Dès qu’un joueur sort et dit qu’il ne respecte pas le manager, comment cela va-t-il fonctionner lorsqu’il entrera dans la première journée de la saison post-Coupe du Monde ? Cela ne peut pas fonctionner à l’avenir – il y aura des gens qui prendront des photos, nous poserons des questions sur Ronaldo au manager dans des interviews pour Sky. United n’a pas besoin de s’embêter.

Il n’y a pas eu de manque de respect envers Ronaldo

Cristiano Ronaldo a l'air abattu après la défaite de Manchester United contre Aston Villa – un match dans lequel il a été capitaine du club





Je ne sais pas d’où vient ce manque de respect d’Erik ten Hag, je ne comprends pas du tout. Au contraire, il manque de respect à United et Ten Hag.

Ronaldo obtient le respect de tout le monde – personne ne peut ne pas respecter Ronaldo pour ce qu’il a fait. C’est le plus grand joueur de tous les temps et Erik ten Hag avait ce respect. Mais il n’y avait aucun respect dans l’autre sens.

Il voulait partir, il a refusé de devenir remplaçant, puis il a quitté le stade avant la fin du match de Tottenham et l’a même fait lors d’un match de pré-saison également. Ten Hag l’a même nommé capitaine à Aston Villa il y a quelques semaines. Je ne comprends pas ce manque de respect dans les deux sens, mais le Ronaldo est là pour que tout le monde le voie.

Il ne pouvait pas accepter d’être un remplaçant, ce que j’admire à certains égards parce qu’il a ce dynamisme et c’est ce qui a fait de lui le grand joueur qu’il est. Cela allait toujours exploser au visage de United et c’était une erreur de le ramener en premier lieu.

Ten Hag a joué un blinder avec Ronaldo

L'entraîneur-chef de Manchester United, Erik ten Hag, regarde





Le manager a joué un aveugle absolu sur la façon de gérer Ronaldo dès le premier jour. Il ne l’implique pas trop, il l’a discipliné quand il a refusé de venir, ce qui envoie un message au reste du vestiaire.

Et à certains égards, alors qu’il est un cauchemar pour United en ce moment parce qu’il a occupé toute l’attention alors qu’il devrait être sur l’équipe, Erik ten Hag peut simplement s’asseoir et laisser cela se dérouler et penser : “J’ai fait mon travail .”

Ronaldo se fait du mal, et ce n’est pas au club de faire quoi que ce soit de négatif ou au manager de dire quoi que ce soit de négatif à son sujet. Il a creusé son propre trou et les supporters ne sont pas idiots.

Les fans de United se souviendront encore de l’ancien Ronaldo

Les fans de Manchester United ont donné leur avis sur l'accusation de Cristiano Ronaldo selon laquelle il a été "trahi" par le club.



La réputation de Ronaldo ne sera jamais perdue ou ruinée. Il sera légèrement teinté. Vous n’oublierez jamais ce que Ronaldo était pour Manchester United, certainement dans cette période dorée dans l’une des meilleures équipes de Premier League que nous ayons jamais vues qui a remporté de nombreux titres de champion et la Ligue des champions.

C’est une figure légendaire de Manchester United et quand la poussière sera retombée, les gens y reviendront. Il y a des joueurs légendaires qui sont partis dans le passé et qui ont quitté des clubs à différents moments pour différentes raisons et ce n’est pas la sortie qu’ils souhaitaient.

Mais avec le temps, les gens reviennent sur la situation dans son ensemble. Si vous considérez Ronaldo comme une icône du jour de son arrivée au jour de son départ, il y a beaucoup plus de bien que de mal. En ce moment, les gens sont émotifs. Certains fans de United et peut-être certaines personnes sur les réseaux sociaux veulent qu’il parte. Mais il a tant fait pour ce club de football qu’il aura toujours un grand héritage.

Ronaldo a-t-il ruiné son héritage à Manchester United ?

Le journaliste de Sky Sports News, Vinny O’Connor, à l’extérieur d’Old Trafford :

“Les fans à qui nous avons parlé sont bouleversés par ce qui s’est passé. Ils ont eu beaucoup à dire à ce sujet, plus que le club lui-même car nous savons à ce stade que Man Utd ne fait aucun commentaire officiel.

“Mais ce que nous comprenons, c’est que le sentiment au sein du club est qu’ils ne laisseront pas les commentaires de Ronaldo éclipser un grand moment de victoire à Fulham dimanche lorsque les fans et l’équipe ont montré le genre d’unité et d’esprit qu’ils veulent vraiment autour du club.

“Erik ten Hag et les joueurs de Manchester United sont extrêmement déçus de la manière et du moment de l’interview de Ronaldo et les fans à qui nous avons parlé font écho à cela. Il y a aussi beaucoup de soutien pour le manager dans cette situation.

“Les fans, tout en se demandant où en serait le club sans ses buts la saison dernière, semblent résignés à ce que Ronaldo quitte le club en janvier pour le bien des deux parties.

“Le sentiment général parmi de nombreux fans de Manchester United est que l’héritage de Ronaldo est toujours intact, mais combien de temps restera-t-il à Old Trafford ? Il n’est pas surprenant que la question pertinente soit : Ronaldo a-t-il joué son dernier match pour Man Utd.”