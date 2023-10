L’interview de Biden dans les documents du conseil spécial suggère que l’enquête tentaculaire est proche de sa conclusion

WASHINGTON (AP) — L’entretien du président Joe Biden avec les procureurs au sujet de sa gestion de documents classifiés indique qu’une vaste enquête qui a inclus l’interrogatoire de certains de ses plus proches collaborateurs et d’au moins un membre du cabinet est sur le point de se terminer.

La Maison Blanche a révélé lundi soir que Biden avait été interrogé dimanche et lundi par l’équipe du conseiller spécial Robert Hur, ce qui signifie qu’il répondait aux questions des enquêteurs aux heures mêmes où son administration était consumée par le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Il s’agit d’une dynamique familière pour un président qui, au cours de la dernière année, a dû remplir ses fonctions de commandant en chef tout en faisant face à un examen minutieux de la conservation de ses propres dossiers classifiés et aux problèmes juridiques de son fils récemment inculpé, Hunter.

« En tant que président, il doit faire plusieurs choses à la fois », a déclaré mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les agents et les procureurs réservent généralement les entretiens avec les acteurs clés aux derniers jours d’une enquête, signe que l’enquête de Hur, vieille de neuf mois, touche probablement à sa fin. Hur étant un avocat spécial du ministère de la Justice, la conclusion de l’enquête sera probablement accompagnée de la publication d’un rapport exposant les conclusions de son équipe. Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter mardi l’entretien ou la date à laquelle l’enquête pourrait se terminer.

Jusqu’à présent, l’enquête ne semble présenter aucun danger juridique pour Biden. Rien n’indique publiquement que lui ou quelqu’un d’autre dans son orbite ait intentionnellement mal géré des documents classifiés. En outre, les avis juridiques du ministère de la Justice estiment que les présidents en exercice ne peuvent pas être inculpés.

Mais le flou politique qui entoure la question ne disparaît pas. L’enquête est en passe de s’achever au cœur de la campagne de réélection de Biden. Et le favori républicain Donald Trump, inculpé par un autre conseiller spécial du ministère de la Justice pour sa propre mauvaise gestion de documents classifiés, a affirmé à plusieurs reprises que Biden avait reçu un traitement spécial.

Depuis leur nomination à ce poste en janvier dernier, Hur et son équipe ont ratissé large, interrogeant les collaborateurs actuels et anciens de Biden sur les mécanismes de traitement et de stockage des documents portant des marques classifiées. Parmi les personnes interrogées, selon des personnes proches du dossier qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter de l’enquête, figurent l’ancien chef de cabinet Ron Klain, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, l’ancien conseiller juridique de la Maison Blanche Dana Remus et le secrétaire d’État Antony Blinken.

L’enquête s’est concentrée sur la façon dont environ 25 à 30 documents portant des marques de classification, datant de l’époque où Biden était vice-président et sénateur, ont été stockés de manière inappropriée dans sa maison du Delaware et dans un bureau privé à Washington qu’il a utilisé après son service dans l’administration Obama. . Certains des documents ont été trouvés lors de perquisitions dans son bureau et à son domicile de Wilmington par les avocats de Biden et d’autres lors d’une perquisition du FBI à laquelle l’équipe de Biden a volontairement accepté.

Même si le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur des crimes potentiels liés à la manière dont les documents ont été traités, Biden et son équipe ont cherché à minimiser la gravité de l’affaire. Le président a déclaré qu’il ne savait pas qu’il détenait les dossiers et a insisté sur le fait qu’« il n’y avait rien là » pour l’enquête.

Dès le début, l’enquête s’est déroulée parallèlement à une enquête bien plus périlleuse sur la gestion par Trump des documents classifiés. Bien que l’existence de l’enquête ait pu émousser la capacité de Biden à fustiger avec force Trump pour sa propre mauvaise gestion des dossiers classifiés, elle semble avoir eu peu d’influence sur la décision du ministère de la Justice d’inculper Trump.

L’ancien président a été inculpé en juin pour avoir illégalement conservé des documents gouvernementaux top secrets dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago, et fait obstacle aux demandes du gouvernement de les restituer. Alors que Trump affirme qu’il était poursuivi pour des raisons politiques par le ministère de la Justice de l’administration Biden, l’acte d’accusation contre lui met en lumière d’importantes allégations d’obstruction et de mauvaise gestion intentionnelle qui étaient absentes de l’enquête Biden.

Alors que l’enquête Trump a été chargée de moments qui faisaient allusion au danger juridique auquel il était confronté, y compris le témoignage devant un grand jury secret de l’un des avocats de Trump, il n’y a eu aucun signe public dans l’enquête Biden que les procureurs ont même recours à un grand jury, un véhicule essentiel pour obtenir un acte d’accusation. L’absence d’un grand jury pourrait également suggérer que les entretiens menés par les procureurs ont tous été de nature volontaire et qu’ils n’ont pas eu besoin de recourir à des assignations à comparaître pour obtenir des entretiens avec les témoins.

Ian Sams, porte-parole du bureau du conseil juridique de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué que l’entretien avec Biden était volontaire. « Comme nous l’avons dit depuis le début, le président et la Maison Blanche coopèrent à cette enquête, a-t-il déclaré.

Il n’est pas sans précédent que des présidents en exercice soient interrogés dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Le président George W. Bush a accordé une interview de 70 minutes dans le cadre d’une enquête sur la fuite de l’identité d’un agent de la CIA. En 1998, le président Bill Clinton a été interrogé pendant plus de quatre heures par l’avocat indépendant Kenneth Starr devant un grand jury fédéral.

L’équipe du conseiller spécial Robert Mueller a négocié avec les avocats de Trump un entretien lorsqu’il était président, mais Trump n’a jamais siégé pour un tel entretien. Ses avocats ont plutôt soumis des réponses à des questions écrites.

____

La rédactrice d’Associated Press, Darlene Superville, a contribué à ce rapport.

Eric Tucker et Colleen Long, Associated Press