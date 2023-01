L’interview d’après-match d’Epic Chiefs D-line respire la confiance suprême (Vidéo)

La ligne défensive des Chiefs semble plus que prête à prolonger sa course en séries éliminatoires sur la base d’une interview d’après-match mettant en vedette Frank Clark et Chris Jones.

Vous ne pouvez pas gagner un Super Bowl sans conviction et confiance. La ligne défensive des Chiefs déborde absolument des deux exactement au bon moment.

Après la victoire 27-20 de Kansas City sur les Jaguars lors de la ronde divisionnaire de l’AFC, Frank Clark et Chris Jones ont clairement indiqué quel genre de fanfaronnade ils portaient dans le match de championnat de l’AFC.

James Palmer de NFL Network essayait de poser une question à Clark sur la blessure de Patrick Mahomes lorsque Jones et d’autres se sont précipités pour donner leur avis.

Le résultat? Une interview d’après-match absolument épique qui devrait avoir les fans des Chiefs prêts à traverser un mur car leur ligne défensive l’est définitivement.

Frank Clark et Chris Jones sont confiants alors que les Chiefs se dirigent vers le match de championnat de l’AFC

“On sent le sang bébé !” a crié Jones.

Une fois les choses calmées, Clark a répondu à la question sur Mahomes, soulignant son importance pour l’équipe et son leadership dans le vestiaire.

Il a également donné son avis sur le match entre les Bills et les Bengals, dont le vainqueur sera l’adversaire du match pour le titre AFC de KC.

“Je m’en fous, apportez-les tous”, a déclaré Clark.

La ligne défensive devra peut-être améliorer son jeu compte tenu de la blessure de Mahomes. Après le match, il a déclaré aux journalistes qu’il s’attendait à pouvoir jouer, mais qu’il ne serait certainement pas à 100%.

Quelle que soit l’équipe que les Chiefs affronteront, la vengeance sera au rendez-vous. Les Bills ont battu Kansas City en octobre 24-20. Les Bengals les ont également battus, 27-24, en décembre. Un match contre Cincinnati serait également une revanche du match de championnat de l’AFC de l’année dernière, qui s’est soldé par une déception pour les Chiefs.