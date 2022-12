L’interview AP: Hutchinson dit que Trump est le pire choix pour le GOP

WASHINGTON (AP) – Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui envisage de se présenter à la présidence, a appelé mardi un troisième candidat de la Maison Blanche de Donald Trump au “pire scénario” pour les républicains et a déclaré que son appel à mettre fin à certaines parties de la Constitution blessait le pays.

Dans une interview avec l’Associated Press, Hutchinson a déclaré qu’il prévoyait de prendre une décision au début de l’année prochaine sur l’opportunité de solliciter l’investiture présidentielle républicaine. Hutchinson, 72 ans, quitte ses fonctions en janvier après avoir servi huit ans en tant que gouverneur de l’Arkansas.

Il fait partie d’une cohorte croissante de républicains qui envisagent une course à la Maison Blanche à un moment difficile pour le parti, qui n’a pas atteint ses espoirs de victoires écrasantes lors des élections de mi-mandat du mois dernier. Trump, qui a déjà annoncé une autre candidature à la présidence, a été blâmé par certains républicains pour avoir contribué aux performances médiocres du GOP en élevant des candidats et des problèmes qui n’ont pas trouvé écho auprès des électeurs lors des élections générales.

Hutchinson a précédemment déclaré qu’il ne soutiendrait pas la candidature de Trump en 2024, mais mardi, il n’a pas exclu de soutenir Trump s’il devenait le candidat républicain.

“C’est vraiment le pire scénario”, a déclaré Hutchinson à propos d’un autre affrontement entre Trump et Biden. “C’est presque le scénario que Biden souhaite. Et c’est probablement comme ça qu’il a été élu la première fois. C’est devenu, vous savez, un choix binaire pour le peuple américain entre les défis que nous avons vus sous la présidence Trump, en particulier les derniers jours, contre Biden, à qui il a fait ce choix.

Hutchinson a également tourné en dérision la récente déclaration de Trump appelant à mettre fin à certaines parties de la Constitution pour annuler les élections de 2020, la qualifiant de “tellement en décalage et en décalage avec l’Amérique qu’elle ne mérite presque pas de réponse”.

“Cela fait mal à notre pays”, a-t-il déclaré. «Je veux dire, tout dirigeant, ancien président qui dit de suspendre la Constitution déchire le tissu de notre démocratie. Et donc nous voulons nous assurer que les gens savent que ce sont les républicains qui soutiennent l’État de droit. »

Hutchinson a déclaré qu’il mesurait le soutien financier qu’il aurait pour monter une candidature présidentielle, mais a déclaré qu’il testait également pour voir quel type de réponse son message recevait alors qu’il pesait une course. Hutchinson, qui est régulièrement présent dans les émissions-débats du dimanche, a déclaré qu’il avait contacté d’autres gouverneurs, membres du Congrès et dirigeants évangéliques pour obtenir des conseils sur une éventuelle course.

“Les élections de mi-mandat m’ont clairement fait comprendre que le GOP a besoin d’un programme audacieux, mais aussi de nouvelles voix qui expriment ce que notre parti représente, la direction que nous voulons prendre pour notre pays”, a déclaré Hutchinson.

Hutchinson a déclaré qu’il ne considérait pas les élections de mi-mandat comme un rejet des républicains dans l’ensemble autant que de candidats spécifiques.

“Nous sommes très déçus qu’en raison de mauvais candidats, de mauvais messages, de regarder en arrière au lieu de regarder vers l’avant, nous n’ayons pas fait aussi bien que nous aurions dû lors des élections de mi-mandat”, a-t-il déclaré.

Hutchinson fait partie de plusieurs candidats républicains qui envisagent une course présidentielle. D’autres incluent l’ancien vice-président Mike Pence, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo. Un autre Arkansan, le sénateur Tom Cotton, a annoncé qu’il ne cherchait pas l’investiture républicaine.

Malgré le champ potentiellement encombré, Hutchinson a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une répétition de 2016 lorsque les rivaux du GOP espérant bloquer la candidature de Trump ont plutôt divisé le vote. Hutchinson a déclaré qu’il pensait que les premiers États primaires et du caucus gagneraient très rapidement le nombre de rivaux de Trump.

“Je pense que ce cycle sera beaucoup plus méthodique que ce que nous avons vu les années précédentes”, a-t-il déclaré. “Et je pense que la concurrence est bonne et saine.”

Bien qu’il se présente comme une nouvelle voix, Hutchinson fait partie intégrante de la politique de l’Arkansas depuis les années 1980, lorsque l’État était majoritairement démocrate. Hutchinson est un ancien membre du Congrès qui a servi dans l’administration de l’ancien président George W. Bush en tant que chef de la Drug Enforcement Administration et sous-secrétaire du Département de la sécurité intérieure.

Hutchinson a intensifié sa critique de Trump ces derniers mois, y compris un discours à la bibliothèque Reagan où il a raconté son expérience en tant qu’avocat américain qui a poursuivi des suprémacistes blancs dans l’Arkansas dans les années 1980. Hutchinson a comparé ce contexte avec Trump en train de dîner avec un nationaliste blanc négationniste de l’Holocauste et un rappeur qui a craché des conspirations antisémites.

Hutchinson a déclaré que le contraste est l’une des raisons pour lesquelles il pense que sa voix pourrait être nécessaire dans la course présidentielle. Les républicains ont besoin de personnalités qui disent la vérité et qui ne s’inquiètent pas « de savoir si vous satisfaites ou non quelqu’un à Mar-a-Lago », a-t-il déclaré.

Hutchinson a suscité la colère de Trump l’année dernière lorsque le gouverneur a opposé son veto à une législation qui interdirait les soins affirmant le genre pour les mineurs. Les législateurs du GOP ont annulé le veto de Hutchinson et promulgué l’interdiction, qui a été bloquée par un juge fédéral.

Trump a qualifié Hutchinson de RINO – républicain de nom seulement – ​​pour avoir opposé son veto à l’interdiction. Le successeur du gouverneur, l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré qu’elle aurait signé l’interdiction.

Hutchinson, qui a déclaré qu’il aurait signé la mesure si elle se limitait à la chirurgie d’affirmation de genre, a qualifié la législation de l’Arkansas de “l’une des plus extrêmes du pays”.

Un opposant virulent à l’avortement qui a signé d’autres restrictions sur les jeunes transgenres dans la loi, Hutchinson a déclaré que les républicains doivent faire preuve de prudence sur les questions de guerres culturelles.

“L’essentiel est pour les républicains et les conservateurs de penser à ne pas dire instinctivement, eh bien, utilisons le pouvoir du gouvernement pour accomplir notre programme social ou notre programme culturel”, a-t-il déclaré. “Vous savez, notre première réponse est une force dans la maison, la force et les familles et les communautés et nos églises et synagogues les renforcent parce que c’est le plus grand impact sur notre culture.”

Vers la fin de ses huit années en tant que gouverneur, Hutchinson vante son travail sur les réductions d’impôts et sur l’expansion des cours d’informatique comme ses principales réalisations. Hutchinson, qui a terminé son mandat d’un an en tant que président de la National Governors Association en juillet, a un mandat limité et ne peut pas se faire réélire. Il a dit qu’il pense qu’il est important d’avoir un gouverneur candidat au poste.

« Je suis connu pour avoir une main ferme dans le leadership, mais aussi pour un programme audacieux », a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est une bonne combinaison pour un dirigeant du pays.”

Andrew Demillo, l’Associated Press