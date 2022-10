L’intervention de la Banque d’Angleterre a empêché une “spirale” destructrice après le mini-budget

La Banque d’Angleterre a déclaré que son intervention le mois dernier sur le marché du gilt avait empêché une “spirale auto-entretenue” à la suite du mini-budget de Kwasi Kwarteng, qui aurait pu anéantir la valeur d’un grand nombre de fonds détenus par des sociétés de retraite.

Dans une lettre adressée au Comité du Trésor de la Chambre des communes exposant la réflexion derrière la décision spectaculaire du 28 septembre, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité financière, Sir Jon Cunliffe, a déclaré que la flambée des prix des dorures aurait pu déclencher une “instabilité financière généralisée”.

Si la Banque n’était pas intervenue, un “grand nombre” de fonds d’investissement axés sur le passif (LDI) se seraient retrouvés avec une “valeur nette d’inventaire négative”, réduisant à “zéro” leur valeur pour les prestataires de retraite détenant des participations importantes.

Cela aurait déclenché une flambée “excessive et soudaine” des taux d’intérêt sur les emprunts dans l’économie au sens large, a déclaré Sir Jon.

Le matin du 28 septembre – cinq jours après que les marchés aient été effrayés par le paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de M. Kwarteng – la Banque a annoncé qu’elle était prête à injecter des sommes illimitées dans les gilts pour stabiliser les prix, avec un maximum de 5 milliards de livres sterling par jour. être suffisant.

L’action doit se poursuivre jusqu’au 14 octobre, portant l’intervention maximale envisagée de la Banque à 65 milliards de livres sterling. Mais Sir Jon a déclaré que jusqu’à mercredi cette semaine, il s’était avéré nécessaire de déployer seulement 3,7 milliards de livres sterling de sa puissance de feu potentielle, car l’annonce elle-même avait eu pour effet de calmer les marchés.

Expliquant l’ampleur du chaos du marché qui a provoqué l’intervention sans précédent, Sir Jon a déclaré au comité que le lundi suivant la déclaration de M. Kwarteng vendredi, les rendements des gilts à 30 ans – essentiellement les intérêts que le gouvernement doit payer sur ses emprunts – avaient augmenté de plus de 0,8 point de pourcentage.

Les gilts sont un instrument financier privilégié par les fonds de pension en raison de leur fiabilité à long terme, et la volatilité du marché est très inhabituelle.

“Tout au long de la journée et jusque tard dans la soirée, la Banque a reçu des informations de marché de plus en plus sévères de la part d’un éventail d’acteurs du marché, et en particulier de gestionnaires de fonds LDI, signalant que les conditions sur les marchés principaux, si elles continuaient à se détériorer, les obligeraient à vendre de grandes quantités de gilts à long terme sur un marché de plus en plus illiquide », a déclaré Sir Jon.

“Pris à leur valeur nominale, ces informations sur le marché auraient impliqué des ventes supplémentaires à long terme d’au moins 50 milliards de livres sterling dans un court laps de temps, par rapport aux récents volumes moyens de transactions sur le marché de seulement 12 milliards de livres sterling par jour dans ces secteurs de maturité.”

Après une brève reprise tôt mardi, les rendements ont encore augmenté de 0,67 point de pourcentage plus tard dans la journée “aggravant sensiblement la situation”, a-t-il déclaré.

“La Banque a été informée par un certain nombre de gestionnaires de fonds LDI que, aux rendements en vigueur, plusieurs fonds LDI étaient susceptibles de tomber dans une valeur liquidative négative.

« En conséquence, il était probable que ces fonds devraient commencer le processus de liquidation le lendemain matin.

“Dans cette éventualité, une grande quantité de gilts, détenus en garantie par les banques qui avaient prêté à ces fonds LDI, était susceptible d’être vendu sur le marché, entraînant une spirale potentiellement auto-entretenue et menaçant de perturber gravement les principaux marchés de financement et d’en résulter. instabilité financière généralisée.

Il a déclaré au panel multipartite de députés : « Si la Banque n’était pas intervenue le mercredi 28 septembre, un grand nombre de fonds LDI communs se seraient retrouvés avec une valeur liquidative négative et auraient fait face à des insuffisances dans les garanties fournies aux contreparties bancaires.

«Les investissements des fonds de pension à prestations définies (PD) dans ces fonds communs de LDI auraient une valeur nulle.

« Si les fonds LDI faisaient défaut, la grande quantité de gilts détenue en garantie par les banques qui avaient prêté à ces fonds serait alors potentiellement vendue sur le marché.

“Cela amplifierait les tensions sur le système financier et nuirait davantage au marché des titres d’État, ce qui aurait à son tour contraint d’autres institutions à vendre des actifs pour augmenter la liquidité et ajouter aux baisses auto-entretenues des prix des actifs.

“Cela aurait entraîné une perturbation encore plus grave du fonctionnement du marché central des gilts, qui à son tour aurait pu conduire à un resserrement excessif et soudain des conditions de financement de l’économie réelle.”