L’intervalle de temps pour la 2e dose de Covishield pour le contingent indien aux Jeux olympiques de Tokyo est détendu : du centre au SC

Le Centre a déclaré à la Cour suprême que les athlètes, les sportifs et le personnel accompagnant du contingent indien participant aux Jeux olympiques de Tokyo, les étudiants entreprenant des voyages à l’étranger pour l’éducation et les personnes travaillant à l’étranger recevront la deuxième dose du vaccin Covishield avant l’intervalle de temps prescrit. (après 28 jours mais avant 84 jours). Actuellement, sur la base des recommandations du Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre le COVID-19 (NGVAC), le calendrier de Covishield dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre le COVID-19 consiste à administrer la deuxième dose à un intervalle de 12 à 16 semaines (après 84 jours) à compter de la date d’administration de la première dose.

Dans un affidavit de 380 pages déposé samedi devant la Cour suprême dans une affaire suo motu sur la gestion de Covid, le Centre a déclaré que le ministère de la Santé avait reçu plusieurs représentations d’étudiants ainsi que d’États tels que le Kerala concernant des assouplissements pour l’administration du deuxième dose de Covishield avant l’intervalle de 84 jours actuellement prévu pour les étudiants partant à l’étranger pour des études supérieures. Le 31 mai, la plus haute juridiction avait critiqué la politique de vaccination du Centre contre le Covid, affirmant qu’il était « à première vue arbitraire et irrationnel » de permettre aux États et aux hôpitaux privés de facturer les 18-44 ans alors que les vaccins étaient offerts gratuitement dans les deux premières phases de la campagne nationale de vaccination et a ordonné son examen.

Dans l’affidavit, le Centre a déclaré : « Les diverses représentations demandent d’autoriser l’administration de la deuxième dose de Covishield pour les personnes qui n’ont pris que la première dose et qui cherchent à entreprendre un voyage international à des fins éducatives ou d’emploi ou dans le cadre de Le contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo, mais dont les dates de voyage prévues sont antérieures à l’achèvement de l’intervalle minimum actuellement mandaté de 84 jours à compter de la date de la première dose. Groupe 5 (EG-5) sur la vaccination Covid, « qui a recommandé l’administration d’une deuxième dose de Covishield avant l’intervalle de temps prescrit (après 28 jours mais avant 84 jours) pour assurer une couverture vaccinale complète et faciliter les voyages internationaux ». Il a déclaré que cette dispense spéciale sera disponible pour « les étudiants qui doivent entreprendre des voyages à l’étranger à des fins d’éducation, les personnes qui doivent occuper un emploi dans des pays étrangers et les athlètes, les sportifs et le personnel d’accompagnement du contingent indien participant aux Jeux Olympiques pour être tenue à Tokyo ».

Le Centre a fait valoir que l’intervalle de temps entre les deux doses de Covishield dans le cadre de la campagne de vaccination a subi une série de révisions sur la base des preuves scientifiques disponibles et émergentes sous la direction générale du NEGVAC. « De quatre semaines au début de la campagne de vaccination à un écart de six à huit semaines, actuellement, l’intervalle entre la première et la deuxième dose de Covishield est de 12 à 16 semaines au vu des preuves émergentes documentant une séroconversion plus élevée et une protection offerte à un intervalle de dose plus long », a-t-il déclaré.

Le Centre a en outre déclaré que la question avait été discutée par le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI), qui a recommandé d’augmenter l’intervalle entre les deux doses de Covishield à 12-16 semaines. Il a déclaré que la fonction requise sur le portail Co-WIN pour l’administration de la deuxième dose dans de tels cas exceptionnels sera bientôt disponible et qu’une procédure opératoire standard (SOP) distincte a été publiée pour l’administration de la deuxième dose de Covishield avant l’intervalle de temps prescrit.

Dans le SOP, le Centre a indiqué que la vaccination peut être utilisée dans de tels cas par le biais du passeport, qui est l’un des documents d’identité autorisés selon les directives en vigueur, de sorte que le numéro de passeport soit imprimé sur le certificat de vaccination. « Cependant, si le passeport n’a pas été utilisé au moment de l’administration de la première dose, les détails de la carte d’identité avec photo utilisée pour la vaccination seront imprimés sur le certificat de vaccination et une mention du passeport dans le certificat de vaccination n’est pas à insister. sur », a-t-il déclaré.

Il a en outre précisé qu’en cas de besoin, l’autorité compétente peut délivrer un autre certificat liant le certificat de vaccination au numéro de passeport du bénéficiaire. « Cette installation sera disponible pour ceux qui doivent entreprendre des voyages internationaux à ces fins spécifiées dans la période allant jusqu’au 31 août », a-t-il déclaré.

« Il s’agit de préciser que ces SOP ont été émises spécifiquement pour Covishield car seul l’intervalle de temps entre les deux doses de Covishield a été augmenté de six-huit semaines à 12-16 semaines. La période pour Covaxin est restée la même, c’est-à-dire quatre à six semaines et, par conséquent, aucune dispense spéciale n’a été nécessaire pour la deuxième dose de Covaxin. Il est également précisé qu’une vaccination complète avec Covaxin est également suffisante pour les voyages à l’étranger », a déclaré le gouvernement. En ce qui concerne la vaccination des travailleurs des crématoriums et des panchayats, le Centre a fait valoir que les travailleurs des crématoriums (indépendamment de leur statut d’emploi permanent, contractuel , sous-traitée ou main-d’œuvre travaillant avec un entrepreneur avec ou sans désignation), qui travaillent sur des terrains de crémation, et les travailleurs du panchayat dans les zones rurales impliqués dans les activités de contrôle de Covid sont déjà inclus dans le « groupe des travailleurs municipaux » sous la rubrique « travailleurs de première ligne Catégorie ».

