L’intersection des lignes 2 et 64 restera à quatre voies jusqu’en septembre – Shaw Local

OREGON – Les feux rouges à l’intersection des routes 2 et 64 de l’Illinois continueront probablement de clignoter jusqu’au début septembre, ont appris mardi les membres du conseil municipal de l’Oregon.

“Puisque ce sera dans les quatre prochaines semaines, IDOT ne veut pas mettre en place un [control] box en raison des coûts et du fait que tous les capteurs ne fonctionneraient pas de toute façon », a déclaré le directeur des travaux publics de l’Oregon, Bill Covell. “Donc, cela pourrait causer plus de maux de tête au public sans que tous les clignotants et tout cela ne fonctionnent.”

Covell a déclaré qu’il essayait d’accélérer autant que possible la livraison du nouveau boîtier de contrôle permanent.

Le ministère des Transports de l’Illinois n’autorisera pas la mise en place de panneaux de contrôle de la circulation supplémentaires à l’intersection dans l’intervalle, a déclaré Covell.

“J’ai travaillé avec IDOT pour essayer d’obtenir des panneaux d’arrêt supplémentaires ou des dispositifs d’avertissement supplémentaires [and] ce n’est pas autorisé par l’IDOT », a-t-il déclaré aux commissaires. “IDOT ne le permettra pas car il pourrait y avoir un conflit avec les feux de circulation si, pour une raison quelconque, ils se rallument.”

Covell a déclaré avoir eu une “assez bonne conversation” avec la personne de l’IDOT en charge des opérations de circulation.

“Elle a complètement abandonné l’idée d’autoriser les panneaux d’arrêt ou tout autre outil de circulation”, a-t-il déclaré.

La commissaire Melanie Cozzi a demandé si la ville serait responsable des accidents qui se produisent en raison du mauvais fonctionnement des feux de circulation.

“Je ne vois pas comment nous pourrions l’être”, a répondu Covell. “Je l’ai très bien documenté sur ma conversation avec IDOT. Elle a fermé toutes les idées.

L’administrateur de la ville, Darin DeHaan, était d’accord avec Covell, notant que les exigences pour l’intersection sont inscrites dans la loi de l’État de l’Illinois.

“Nous n’avons donc aucune responsabilité”, a déclaré DeHaan. « En fait, nous sommes découragés d’installer d’autres dispositifs de contrôle de la circulation à cause du message déroutant. [If we posted additional signage]cela nous donnerait une responsabilité.

“Je comprends que la communauté en a marre de le voir clignoter, mais nous faisons ce que nous sommes censés faire, c’est-à-dire que Bill [Covell] continuez à les pousser à le faire », a-t-il déclaré.

