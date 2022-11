L’intersaison du champion des World Series Astros implique un contrat avec Baker et des agents libres

Les Astros de Houston ont peut-être remporté leur deuxième Série mondiale en six ans et ont été une présence constante dans les séries éliminatoires, mais il y a beaucoup de questions que l’équipe devra aborder pendant l’intersaison.

Le manager Dusty Baker et le directeur général James Click ne sont pas encore sous contrat. Plusieurs joueurs de haut niveau sont des agents libres. Malgré tout cela, les parieurs s’attendent toujours à ce que les Astros soient l’un des favoris pour tout gagner la saison prochaine. FanDuel Sportsbook a l’équipe avec la deuxième meilleure cote pour remporter la Série mondiale 2023 derrière les Dodgers de Los Angeles.

Baker, âgé de 73 ans, a remporté son premier titre à sa 25e saison en tant que manager de la ligue majeure samedi soir lorsque les Astros ont éliminé Philadelphie en six matchs. Il ne pense pas à arrêter, même s’il est le plus vieux manager à avoir remporté un titre.

“J’ai toujours dit que si j’en gagnais un, je voulais en gagner deux”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a été pressé de connaître le statut de son contrat et l’avenir, Baker est intervenu et a déclaré que les choses n’étaient pas incertaines de son côté.

« Je veux juste vivre. Live et tout sera pris en charge », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Je ne m’inquiète pas pour tout ça. Je vais juste profiter d’aujourd’hui et je suis sûr qu’on s’en occupera.

Le propriétaire de l’équipe, Jim Crane, a déclaré qu’il parlerait de ce qui allait arriver pour Baker and Click la semaine prochaine.

Le premier titre de Houston est venu en 2017, celui qui a été entaché par un scandale de vol de pancartes qui a coûté leur travail au manager AJ Hinch et au directeur général Jeff Luhnow, ouvrant la voie au retour de Baker au baseball. Le condamné à perpétuité du baseball était le leader fort dont l’équipe avait besoin pour faire face au vitriol extérieur.

“Je pense que c’est ce qui a motivé cette équipe”, a-t-il déclaré. « C’est ce qui les a motivés. Les huées et les quolibets qu’on a reçus dans tout le pays, ça dérangeait ces gars-là, mais ça les motivait aussi en même temps. Et ce n’était pas un truc nous contre le monde. C’était plus une chose de type venir ensemble encore plus proche.

“Et ce qui s’est passé avant, ça ne passe jamais complètement”, a-t-il dit. “Mais nous avons tourné la page et j’espère que nous continuerons cette course.”

Ensuite, il y a la question de savoir quels joueurs restent. Ace Justin Verlander devrait décliner son option de joueur de 25 millions de dollars pour la saison prochaine et devenir agent libre dans les prochains jours.

Crane a déclaré qu’il espérait que les Astros pourraient le garder après son remarquable retour de la chirurgie de Tommy John cette saison. Verlander devrait remporter son troisième prix Cy Young après avoir mené les majors avec une MPM de 1,75, son plus bas en carrière, et avoir dominé la Ligue américaine avec 18 victoires après une mise à pied de près de deux ans.

Le joueur de 39 ans n’a pas abordé son avenir après la victoire de samedi, mais a réfléchi à son chemin de retour vers le match.

“Si j’avais pu avoir un stylo et du papier et avoir écrit exactement ce que j’aurais souhaité qu’il se passe pendant ma cure de désintoxication et ma première saison de retour de Tommy John, je ne sais pas si j’aurais changé quelque chose”, a-t-il déclaré.

Le joueur de premier but Yuli Gurriel, qui a commencé pour Houston depuis 2016, est un agent libre. Le joueur de 38 ans a connu une saison régulière après avoir remporté le titre au bâton de l’AL en 2021. Il s’est réchauffé en séries éliminatoires avant qu’une blessure au genou ne l’assomme pour le match 6 de la Série mondiale, et a déclaré samedi qu’il aimerait revenir la saison prochaine.

Le voltigeur gauche Michael Brantley, qui a raté la majeure partie de la saison en raison d’une blessure à l’épaule, est également agent libre, ainsi que le joueur utilitaire Aledmyz Díaz et les receveurs Christian Vázquez et Jason Castro.

Du côté des lanceurs, le releveur Rafael Montero, un membre clé d’un enclos des releveurs Astros qui a tenu ses adversaires à une MPM de 0,83 en séries éliminatoires, est un agent libre.

Alors que les Astros pourraient faire face à plusieurs changements cette intersaison, une position où ils semblent être fixés pendant des années est à l’arrêt-court. La recrue Jeremy Peña a suivi une solide saison régulière avec une performance remarquable en séries éliminatoires qui lui a valu le titre de MVP des AL Championship Series et des World Series.

Le joueur de 25 ans a frappé .400 dans les World Series pour devenir le premier joueur en position de recrue à remporter le prix MVP de la série. Il a remplacé de manière transparente le double All-Star Carlos Correa, qui a signé avec le Minnesota la dernière intersaison.

“Vous devez prendre des décisions difficiles dans ce travail, et Jeremy donne l’impression que c’était une décision facile, et ce n’était pas le cas”, a déclaré Click. “Carlos est un grand joueur et il a joué un rôle important dans cette franchise. Mais pour faire ce que Jeremy a fait, pour intervenir et élever son jeu dans les séries éliminatoires, cela ne fait que témoigner de son travail acharné, de son caractère et du talent qu’il a. Il n’y a pas beaucoup de gars spéciaux sur la planète qui peuvent faire ce qu’il vient de faire.

Peña a hâte de s’appuyer sur ce qu’il a fait cette saison.

“C’est ce que nous attendons de l’organisation”, a-t-il déclaré. «Nous avons construit une culture sur la victoire, et chaque année, nous nous présentons et essayons de gagner chaque match de balle. Nous essayons juste de gagner.

—Kristie Rieken, Associated Press

