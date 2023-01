L’interruption du trafic aérien aux Philippines retarde près de 300 vols

Manille, Philippines –

Près de 300 vols intérieurs et internationaux à l’aéroport de Manille aux Philippines ont été retardés, annulés ou détournés dimanche, provoquant la misère de plus de 65 000 passagers pendant les vacances du Nouvel An après qu’une panne de courant a entravé les opérations de trafic aérien.

Le secrétaire aux Transports, Jaime J. Bautista, lors d’une conférence de presse en soirée, s’est excusé pour la gêne occasionnée et a déclaré que les autorités s’efforçaient d’aider tous les passagers concernés.

Bautista a déclaré que le problème avait commencé le matin, lorsque le Centre de gestion du trafic aérien, qui supervise tous les vols dans l’espace aérien philippin, a perdu la communication, la radio, le radar et Internet en raison de la panne de courant.

Le système de trafic aérien a été rétabli en fin d’après-midi et les vols ont repris à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille.

Les responsables ont déclaré qu’ils avaient demandé aux compagnies aériennes de monter plus de vols et de passer à plus d’avions à fuselage large pour accueillir plus de passagers, et que la récupération complète est attendue après 72 heures.

Certains voyageurs ont été indignés, parmi lesquels le magnat Manny Pangilinan, président de la société de télécommunications PLDT, qui a déclaré qu’il était en route pour Manille depuis Tokyo lorsque la panne s’est produite.

“On nous dit que les installations radar et de navigation de NAIA sont en panne. J’étais sur le chemin du retour à Tokyo – 3 heures de vol, mais j’ai dû retourner à Haneda. 6 heures de vol inutiles mais des inconvénients pour les voyageurs et des pertes pour le tourisme et les affaires sont horribles”, a-t-il tweeté.