L’interprète des CMA, Jimmie Allen, se retire avec Zac Brown Band et Marcus King en raison d’une maladie

Jimmie Allen ne se produira pas avec le Zac Brown Band et Marcus King aux Country Music Association Awards 2022.

Le chanteur de musique country de 37 ans a annoncé qu’il renonçait à son apparition prévue pour cause de maladie, quelques heures avant la remise des prix qui devrait avoir lieu mercredi soir.

“J’avais hâte de jouer avec mes amis @zacbrownband et @realmarcusking aux @CountryMusic Awards, malheureusement je n’ai pas le temps et je ne pourrai pas. J’ai hâte de les voir ainsi que les autres artistes ce soir”, Allen a écrit.

Allen devait initialement interpréter la chanson “Out in the Middle” du Zac Brown Band avec le groupe de musique country et King, 26 ans, pendant le spectacle, qui se tiendra à la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee.

LE CHANTEUR COUNTRY JIMMIE ALLEN BRISE UN COMBAT LORS DE SON CONCERT, A QUELQU’UN L’A COUPÉ

L’interprète de “Make Me Want To” a remporté le prix du nouvel artiste masculin de l’année aux CMA Awards 2021. En juin, il a sorti son troisième studio “Tulip Drive”, qui comprenait des collaborations avec Jennifer Lopez, Cee Lo Green et T-Pain.

Au cours de la dernière année, Allen a collaboré avec Nick Carter des Backstreet Boys sur le premier single country-pop de Carter “Easy”. Le natif de Nashville a également fait équipe avec Noah Shnacky sur la chanson “Don’t You Wanna Know”.

Le Zac Brown Band comprend les membres Zac Brown, Jimmy De Martini, John Driskell Hopkins, Coy Bowles, Chris Fryar, Daniel de los Reyes, Matt Mangano, Clay Cook et Caroline Jones. Le groupe est nominé pour le meilleur groupe vocal aux prix avec Lady A, Little Big Town, Midland et Old Dominion.

Jones est la plus récente et la seule femme membre du groupe. La semaine dernière, le groupe lauréat d’un Grammy Award a annoncé qu’il avait ajouté le multi-instrumentiste à sa programmation. La performance des CMA sera leur première avec Jones depuis qu’elle est devenue membre officiel.

“Rejoindre ZBB en tant que membre officiel est le plus grand honneur de ma carrière jusqu’à présent. Être validé non seulement en tant que chanteur et auteur-compositeur, mais aussi en tant que musicien et membre de la famille signifie plus pour moi que je ne peux le mettre en mots”, a déclaré Jones. Fox News Digital jeudi dernier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’artiste, qui avait tourné avec le groupe en première partie depuis 2017, a également réfléchi au moment où elle a rencontré le membres du Zac Brown Band.

“En tant qu’artiste indépendante, je dois ma carrière à Zac et à d’autres mentors superstars qui m’ont prise sous leur aile, mais je n’oublierai jamais que Zac a été le premier”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens très bien d’avoir été assis avec ZBB pour la première fois en tant qu’acte d’ouverture aux yeux écarquillés et angoissé le 22 juin 2017 – oui, je me souviens de la date. Si vous m’aviez dit il y a cinq ans que je serais une partie du groupe, je ne t’aurais jamais cru.”

Jones a poursuivi en disant qu’elle était “extrêmement fière” de partager la scène avec un groupe de musiciens incroyablement talentueux, car chaque membre a des “forces uniques” et qu’elle est ravie d’apprendre tout ce qu’elle peut du groupe.

“Je donnerai tout mon cœur et toute mon âme pour contribuer à la musique que nous connaissons et aimons tous et à la musique qui reste à faire.”

Le groupe a également exprimé son enthousiasme à l’idée que Jones rejoigne le groupe. “On dirait que Caroline fait partie du Zac Brown Band depuis des années”, a déclaré Brown dans un communiqué. “Elle a fait quelques tournées avec nous et a également été dans le studio d’enregistrement pour créer avec nous. Elle est de la famille et une musicienne bada. Elle chante le plus haut et travaille le plus dur.”

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.