UNE actrice qui a attiré une foule à guichets fermés au Fringe – 24 heures après avoir révélé en larmes qu’une seule personne avait regardé son premier spectacle – a fait des déclarations similaires l’année dernière.

Des stars – dont le comique Jason Manford – sont venues en aide à Georgie Grier lorsque la représentation d’ouverture de sa pièce solo a été évitée au Festival d’Edimbourg.

Le message de Georgi est devenu viral et a été soutenu par des comédiens célèbres

Mais certains ont souligné qu’un Tweet similaire avait été partagé l’année dernière

L’interprète a nié qu’il s’agissait d’un coup publicitaire après avoir posté une photo d’elle en train de pleurer jeudi et a écrit : « Il y avait une personne dans mon public aujourd’hui. Ça va, n’est-ce pas ? Ça va… ? »

Mais quelques jours seulement après que l’artiste a nié que son poste était un coup publicitaire, un poste similaire a émergé l’année dernière, certains affirmant qu’elle était une « chanceuse ».

Le 15 août 2022, elle a publié une photo d’un dépliant pour son émission « Sunsets » affirmant que seuls sa mère et son père étaient venus.

Elle a déclaré: « J’ai juste pleuré parce que les seules personnes qui sont venues à mon premier spectacle étaient mes parents.

« Mais quand j’ai dit de pleurer dans la salle de bain, d’autres charmants artistes du Fringe m’ont encouragé. Et je suppose que deux personnes valent mieux que rien ? #EdinburghFringe. »

Certains utilisateurs de Twitter ont commenté après avoir vu le Tweet similaire d’août dernier.

L’un d’eux a dit : « Peut-être que l’année prochaine, vous appellerez votre pièce « Chancer » ? Ou peut-être même ne vous inquiétez pas du tout, puisque vous ne pleurez pas de foule chaque année.

« C’est presque une séquence incroyable de malchance. Presque. »

Un autre a ajouté: « Est-ce que le ‘cri’ fait partie de la performance? »

Mais d’autres ont partagé leur soutien. Un utilisateur a déclaré: « Vous allez recevoir beaucoup de haine pour cela, mais je pense que vous êtes vraiment brillante, une star absolue et évidemment une actrice fantastique. »

Alors qu’un autre a répondu: « 99% de la population mondiale n’a jamais fait de spectacle mon cher. Tu es l’un des spéciaux. »

Après le Tweet sur le mauvais début de la série de représentations de cette année de son émission « Sunsets » au Gilded Balloon Mock The Week, la star Dara Ó Briain l’a consolé avec une réponse en disant : « Nous l’avons tous fait.

« Bientôt, vous dînerez sur cette anecdote.

« Plus d’une fois, j’ai dû offrir un verre à mon public pour le remercier d’être le seul présent. »

Et le comédien Jason Manford a déclaré dans un message vidéo: « Il est tout à fait normal qu’une personne se lance dans votre émission – et aussi qu’elle soit un peu contrariée. Demain ira mieux et la semaine prochaine ira mieux. Amusez-vous simplement si vous peut. »

Georgie a rayonné lorsque sa deuxième performance Fringe de « Sunsets » a été acclamée par un public comble vendredi.

Mais elle a par la suite nié que le poste était destiné à la publicité. Elle a dit: « Je voulais juste que quelqu’un s’exprime sur qui n’était pas ma mère. À ce moment-là, j’avais les larmes aux yeux, je ne pensais pas plus loin que d’avoir besoin d’un peu de libération et de ne pas avoir à déranger ma mère, mon père et ma sœur. »

Elle dit que son émission – qui doit se dérouler jusqu’au 27 août – porte sur les « comédies romantiques » et se déroule lors d’un enregistrement de podcast en direct.

Georgie a été contactée pour commenter après la publication du message de l’année dernière.

