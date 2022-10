L’interprète de “Queen of the House” Jody Miller est décédée à 80 ans

La chanteuse country “Queen of the House” Jody Miller est décédée. Elle avait 80 ans.

Miller est décédé jeudi à Blanchard, Oklahoma, des suites de complications liées à la maladie de Parkinson, a confirmé Fox News Digital.

Le premier single de Miller, “He Walks Like a Man”, a atteint le palmarès Billboard Hot 100 en 1964. Elle a ensuite remporté un Grammy Award pour l’un de ses plus grands succès, “Queen of the House”, l’année suivante.

En 1966, la star de la musique country est devenue la deuxième femme à remporter la meilleure performance country par une femme aux Grammys. Dottie West a été le premier récipiendaire du prix en 1965.

“Le talent de Jody Miller ne peut être surestimé. Elle avait cette capacité innée, donnée par Dieu, d’interpréter et de communiquer avec les plus belles tonalités et inflexions”, a expliqué la représentante de Miller, Jennifer McMullen, dans un communiqué de presse. “Elle l’a rendu si facile qu’il faut parfois un moment pour réaliser la grandeur de ce que vous entendez. Mais elle était tout aussi authentique et exceptionnelle dans sa propre vie qu’elle l’était sur scène et sur disque.”

Miller a sorti plusieurs succès dans les années 60 et 70, dont « Home of the Brave », « Long Black Limousine », « Baby I’m Yours », There’s a Party Goin’ On », « Darling, You Can Always Come Back ». Home” et le single nominé aux Grammy Awards, “He’s So Fine”.

Dans les années 80, Miller a pris sa retraite des tournées pour passer du temps avec son mari, Monty Brooks, et leur fille, Robin. Miller et Brooks se sont mariés en 1962 et se sont mariés jusqu’à la mort de Brooks en 2014.

Miller a consacré sa vie au Christ en tant que chrétienne née de nouveau dans les années 90 et a lancé son propre ministère de musique gospel. Grâce à son ministère, elle a enregistré six albums de gospel. Miller a également été intronisé au International Country Music Hall of Fame.

Après la mort de son mari, Miller a commencé à se produire avec sa fille, Robin Brooks Sullivan, et ses petits-enfants Montana et Layla Sullivan dans le groupe “Jody Miller and Three Generations”.

Le groupe a sorti un single en 2018, “Where My Picture Hangs On the Wall”. Alors que Jody luttait contre la maladie de Parkinson, elle a enregistré sa dernière chanson en 2020 pour un projet à venir “Wayfaring Stranger”.