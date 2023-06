L’interprète de drag de Kelowna reçoit la «reine la plus courageuse» de Quesnel après une année de harcèlement

La « reine de la controverse » autoproclamée de Kelowna a reçu le prix de la reine la plus courageuse lors de la célébration de la fierté de Quesnel, en reconnaissance du harcèlement auquel elle a été confrontée au cours de la dernière année.

Drag Queen Freida Whales a gagné en popularité en dehors de la scène drag après qu’un petit groupe de personnes vocales se soit opposé à leur performance sur la scène principale de la fête du Canada 2022 à Kelowna. Des publications sur les réseaux sociaux ont circulé en ligne, appelant à l’annulation du spectacle de Whales, alléguant que leur spectacle flamboyant est nocif pour les enfants. Les baleines ont déclaré que le 1er juillet marquerait leur 1 an de « harcèlement-versaire »

Ensuite, les baleines ont fait sensation en janvier 2023, après que leur événement à l’heure du conte à la bibliothèque régionale d’Okanagan soit devenu le sujet d’un débat en ligne houleux.

L’événement, où les baleines ont lu un livre pour enfants et dirigé des chansons dans une salle remplie de familles, a suscité des protestations et une pétition en ligne a été diffusée pour l’annuler.

En mars 2023, une personne anonyme à Quesnel a créé et distribué des brochures alléguant que les baleines ont une mauvaise influence sur les enfants et ne devraient pas être autorisées à assister aux célébrations de la Journée de la fierté en juin, où les baleines devaient se produire lors d’un événement réservé aux adultes.

Les baleines continuent de faire l’objet de harcèlement et de haine en ligne, encore une fois de la part d’un petit groupe de personnes qui se font entendre.

Puis, en mai 2023, Whales a décidé de « faire de la limonade à partir de citrons très, très aigres » et a utilisé sa nouvelle popularité en ligne pour collecter des fonds pour les jeunes 2SLGBTQIA+ de l’Okanagan.

Whales a créé un bouton à épingler « Queen of Controversy » et fait don de tous les bénéfices à This Space Belongs to You, qui est un service de santé mentale qui fournit des espaces et des ressources sûrs, inclusifs et anti-oppressifs, y compris des conseils, pour les jeunes de l’Okanagan .

« J’ai décidé de transformer leur colère et leur haine en amour », a déclaré Whales.

Lors de la célébration de la fierté à Quesnel, Whales a été choqué lorsqu’ils ont été appelés sur scène pour un prix inattendu. Devant une foule enthousiaste, Whales a reçu le trophée de la reine la plus courageuse.

« Il a été rempli par le seau Pride pour l’année », a déclaré Whales.

« Parfois, je ne vois pas ou n’oublie pas que pendant que je m’amuse tellement, je fais une différence dans la vie de certaines personnes. »

Les baleines ont déclaré que le regain de positivité et d’amour les porterait pour une autre année de performances et d’activisme.

« Je ne vais certainement pas m’arrêter de si tôt… Ils n’ont toujours pas fini de m’attaquer. »

Une liste des futurs événements organisés par Whales, y compris un atelier de drague pour les jeunes, est disponible sur freidawhales.com.

