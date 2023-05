L’interprète d’ACM Keith Urban partage la règle qui maintient son mariage avec Nicole Kidman fort

Keith Urban révèle le secret de sa relation réussie.

Urban et l’actrice Nicole Kidman sont mariées depuis 17 ans, mais lors d’une interview avec Fox News Digital avant les ACM Awards, la chanteuse a partagé qu’il n’est pas toujours facile de gérer sa carrière avec sa vie personnelle.

La règle qui marche pour eux ? « C’est toujours la famille d’abord. »

« C’est équilibré, donc cela signifie qu’il se déséquilibre parfois, et nous le remettons simplement en équilibre », a déclaré Urban. « Ce n’est jamais parfaitement équilibré, mais nous le remettons sur les rails. »

Urban a hâte d’ouvrir les ACM Awards avec une interprétation de sa chanson « Texas Time », et il a révélé qu’elle comporterait quelque chose de spécial pour lui.

« Donc, la guitare que j’ai est une Fender Broadcaster de 1950, reliée en cuir, qui appartenait à Waylon Jennings. Il l’a eue tout au long des années 70 et 80 », a expliqué Urban. « J’ai fini par obtenir cette guitare de ma femme parce que je suis un grand fan de Waylon, et c’est l’endroit idéal pour sortir cette guitare et jouer. »

En plus de jouer avec sa guitare spéciale, Urban est ravi de voir Dolly Parton et Garth Brooks faire équipe pour animer le spectacle, qualifiant le tout de « surréaliste ». Il s’attend à ce qu’ils l’apportent, disant qu’ils « ont tous les deux un si bon esprit diabolique, de l’humour à leur sujet » et il pense que « ce sera assez incroyable de les voir s’y mettre ».

Certains des plus grands noms de la musique country sont sur le point de monter sur la scène ACM, et beaucoup collaboreront pour la première fois, ce qu’Urban attend avec impatience.

« Il y a tellement de collaborations cette année, ce qui est vraiment cool. Je pense que Martina McBride va jouer avec Carly Pearce et Trisha va jouer aussi. C’est beaucoup », a-t-il déclaré. « Je veux dire, rien que de voir Dolly et Garth animer, ça va être fou. »

Urban lui-même est 12 fois lauréat du prix ACM, après avoir remporté le prix du meilleur nouvel artiste masculin en 2001, chanteur masculin de l’année en 2005 et 2006, vidéo de l’année en 2014 et artiste de l’année en 2019, ainsi que quelques autres prix.

Bien qu’Urban soit honoré d’être reconnu, ce qu’il préfère dans l’entreprise, c’est quand il se produit.

« C’est surréaliste, c’est fou. Le fait que nous ayons pu faire ces disques et avoir obtenu les nominations et les diverses victoires que nous avons eues est génial », a expliqué Urban. « Pour moi, il s’agit de jouer. J’adore jouer. J’aime le fait que nous puissions jouer, et c’est toujours à propos de ça. »

Son amour du spectacle l’a amené à effectuer une résidence au Bakkt Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino à Las Vegas, à partir de juin 2023.

« C’est incroyable, Vegas est une telle explosion. L’énergie et la foule et le spectacle que nous pouvons faire là-bas en particulier », a-t-il déclaré. « Vous pouvez organiser un spectacle que vous ne pourriez pas mettre dans des camions et transporter en tournée, alors nous pouvons faire des choses que nous ne pourrions jamais faire sans cette résidence. »