L’interprète d’Abramović poursuit pour agression sexuelle – et plus d’actualités artistiques – ARTnews.com

NurPhoto via Getty Images

Pour recevoir des Morning Links dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine, inscrivez-vous à notre Petit-déjeuner avec ARTnews bulletin.

Les lignes d’en-tête

UN PROCÈS EST PRÉSENT. L’artiste qui s’est produite nue lors d’une exposition du MoMA en 2010, Marina Abramović, poursuit le musée pour n’avoir pas empêché les agressions sexuelles contre lui par les visiteurs du musée. Dans sa plainte déposée lundi devant un tribunal de Manhattan, l’artiste John Bonafede a déclaré avoir été agressé sexuellement à plusieurs reprises par des visiteurs du musée lors de l’exposition « Marina Abramović : L’artiste est présente ». Il allègue que le musée « avait effectivement connaissance d’agressions sexuelles en cours contre un grand nombre de ses ouvriers-interprètes… mais il a intentionnellement et par négligence omis de prendre des mesures correctives pour empêcher que ces agressions ne se reproduisent ».

Tollé en Ontario. Dans une lettre intitulée « Laissez Wanda parler », l’Indigenous Curatorial Collective (ICCA) de Toronto demande au Musée des beaux-arts de l’Ontario d’expliquer son licenciement de la conservatrice d’art autochtone Wanda Nanibush, la première conservatrice d’art canadienne et autochtone à travailler dans l’institution. . Son départ soudain a été un choc pour le monde de l’art canadien et serait lié à des accusations de « publication de discours incendiaires et inexacts contre Israël », ainsi que de « discours de haine », selon une lettre divulguée et vue par Hyperallergique et Le Global et le courrier. Cette demande la plus récente rejoint d’autres lettres antérieures critiquant l’éviction, dont une signée par plus de 3 300 artistes. [The Art Newspaper]

Le Digeste

Le Biennale de Liverpool a tapoté Marie-Anne McQuay pour organiser son édition 2025, prévue de juin à septembre. Pour l’exposition, McQuay a exprimé son désir de s’engager dans une « réflexion sur la vie civique ». Elle est actuellement directrice de projets à l’agence britannique Arts et patrimoineet est l’ancienne directrice de programme à Bluecoat, Liverpool, où elle a organisé des spectacles mettant en vedette des artistes tels que Adham Faramawy, Jade Montserrat, Larissa Sansouret plus. [ARTnews]

N’utilisez pas d’aimants pour chasser le trésor, communément appelé «pêche à l’aimant“, cela peut endommager les objets, ont prévenu les experts après que la poignée est tombée d’un Viking épée telle qu’elle a été retirée d’une rivière dans le Suffolk, en utilisant cette technique. Les restes de l’artefact ont été perdus dans la rivière. Un nouveau rapport du Programme d’antiquités portables du British Museum a également annoncé que 2022 était une année record pour les découvertes de trésors et d’antiquités, principalement par des détecteurs de métaux amateurs, atteignant un total de 53 490 objets ajoutés à la base de données du musée. [The Telegraph]

Un musée controversé commémorant l’ancien dictateur autrichien, Engelbert Dollfuss, au pouvoir de 1932 à 1934, fut vidé et définitivement fermé suite aux critiques selon lesquelles le programme était un « sanctuaire commémoratif » et trop sympathique à Dollfuss. L’ancien chancelier a installé un régime autoritaire dans le pays et a finalement été tué lors d’une tentative de coup d’État nazi en 1934. L’Autriche a été annexée par l’Allemagne nazie quatre ans plus tard, en 1938. Le musée a ouvert ses portes en 1998 dans la maison natale de Dollfuss, à Texingtal, une ville de l’État de Basse-Autriche. [Le Figaro and AFP]

L’organisation à but non lucratif basée à Chicago Artistes des États-Unis a nommé 50 récipiendaires de ses USA Fellows annuels 2024, chacun récompensé par un prix de 50 000 $. [ARTnews]

Certains grands artistes numériques critiquent publiquement installations d’art lumineux immersives comme ceux basés sur Van Gogh et Klimt, comme des « ponctions d’argent » qui laissent moins de place à l’innovation. Les expériences populaires peuvent se résumer à des séances de photos Instagram hors de prix, selon des artistes tels que Lucy Hardcastledesigner et artiste numérique avec un studio à Londres, et Ralph Nautaco-fondateur du studio DÉRIVE. Nauta s’est également demandé si les artistes auraient accepté que leur travail soit projeté de cette façon. “Je pense que c’est très irrespectueux”, a-t-il déclaré Le gardien. «Cela donne une mauvaise réputation à l’ensemble de l’industrie et cela peut être bien plus encore.» [The Guardian]

En cours Procès Rybolovlev contre Sotheby’speu de nouvelles preuves apparaissent, mais d’autres informations juteuses et mémorables ont émergé, rapporte ARTactualités Journaliste principal Daniel Cassady. Il semble que même les milliardaires ne parviennent parfois pas à établir des réseaux ou même à savoir à qui ils ont affaire. Lorsque le conseiller artistique Sandy Heller a demandé pour la première fois à Rybolovlev qui l’aidait à acquérir des œuvres d’art à des prix apparemment gonflés, Rybolovlev lui a répondu qu’il « travaillait avec l’homme le plus important du marché de l’art. Il s’appelle Yves Bouvier. Ce à quoi Heller a répondu : « Qui ? Je n’ai jamais entendu parler de ce type. Heller a déclaré avoir conclu que Rybolovlev était « contrôlé » par Bouvier. [ARTnews]

Le botteur

Historien de l’art et expert Hopper Gail Levin donne un compte rendu approfondi de Musée d’art américain Whitneyla gestion prétendument « suspecte » du Domaine Edward Hopperpour Le nouveau critère. « Le musée m’a simplement utilisé pour éviter le scandale qui résulterait si le public apprenait que de nombreuses œuvres censées être de Hopper et donc – si elles sont authentiques – léguées au musée, faisaient leur chemin. pas au musée mais au marché, sans aucune preuve de la manière dont ils ont quitté l’atelier, c’est-à-dire sans véritable provenance », écrit-elle.