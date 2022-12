L’interprétation sous-marine du pianiste de la chanson emblématique de la petite sirène sous la mer vous laissera hypnotisé

Les airs accrocheurs de Under the Sea sont assez familiers à tous les bébés des années 90 qui ont aimé et apprécié le film à succès de Disney La Petite Sirène. Maintenant, un pianiste livre une nostalgie majeure alors qu’il joue les airs sur son piano, littéralement sous l’eau. Joe Jenkins a partagé le clip de sa performance sur sa poignée Instagram. Tous en tenue de plongée, on peut voir Joe jouer parfaitement la mélodie du film Disney. Cela a l’air difficile, mais la façon dont Joe s’en tire le rend presque sans effort en même temps. Jetez un œil au clip ici :

Impressionné était un euphémisme en ce qui concerne les réactions. Beaucoup se demandaient comment le pianiste était capable de faire fonctionner tout cela. D’autres ont mentionné que les poissons autour de lui devaient vibrer. “Quand j’ai vu ta vidéo River Flows In You pour la première fois, j’espérais qu’un jour tu la mettrais sous l’eau… bravo”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait: «Vous êtes incroyable. Toi et Matthias devriez faire une collaboration, comme “J’ai joué de l’amour électrique sur un piano électrique dans une faculté de puissance” ou quelque chose de stupide comme ça »,

Alors que certaines personnes ont profité de la section des commentaires pour troller le pianiste, les fans de Joe sont venus à sa défense. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Mec, le nombre de personnes que je vois dire tant de choses négatives sur ce que tu fais m’époustoufle, c’est de la science légitime et merci d’être si créatif !”

Joe Jenkins est un pianiste anglais et YouTuber. Le contenu initial qu’il a publié sur sa chaîne YouTube comprenait des reprises au piano de chansons aléatoires; il a ensuite attiré l’attention pour ses reprises de piano à 1 $. Il avait 3 chaînes YouTube, Joe Jenkins : sa chaîne principale, où il télécharge diverses couvertures pour la musique et parfois aussi des sketches comiques ; Clips de Joe Jenkins : il partage des clips aléatoires, des vidéos des coulisses et des clips qui ne figurent pas sur sa chaîne principale. Sa troisième chaîne Joe Jenkins Piano est mise en veilleuse depuis sa création en janvier 2019.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici