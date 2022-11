L’interprétation mélodieuse d’Aayat par Ali Sethi est le clin d’œil parfait à la reprise virale de “Pasoori” d’Arijit Singh

Cela fait neuf mois depuis la sortie de ‘Pasouri’ et la chanson semble toujours fraîche car les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent pas encore s’en remettre ! Dans ce cas, même Arijit Singh créé le buzz avec sa version de ‘Pasouri’ qu’il a chanté lors du concert live de Mumbai. Il ne fait aucun doute que la voix émouvante d’Arijit et la “sensation” de sa mélodie sont appréciées des fans qui l’appellent souvent le “roi du chant de lecture”. Diverses personnalités et chanteurs ont fait l’éloge de la ‘Tum salut Ho’ chanteur qui fait fondre les coeurs avec ses belles chansons. En attendant, il semble que ‘Pasouri’ le chanteur Ali Sethi en fait également partie. Dans une vidéo virale, on pouvait voir le chanteur pakistanais chanter Arijit’s ‘Aayat’ chanson qui fait chavirer tous les coeurs !

L’utilisateur de Twitter, Pulkit Kochar, a publié un clip de 30 secondes d’Ali Sethi, qui a prêté sa voix au ‘Aayat’ chanson du film de Bollywood Bajirao Mastani. La vidéo du chanteur populaire est devenue virale après que les utilisateurs soient tombés amoureux de la version d’Arijit de ‘Pasouri’. Maintenant, il semble que le clip d’Ali soit le clin d’œil parfait au viral ‘Pasouri’ couverture par Arijit. Dans la vidéo (qui ressemblait à un live Instagram), Ali a chanté ‘Aayat’ tout en jouant de l’Harmonium en arrière-plan. Les utilisateurs sont devenus fous de sa voix alors qu’ils commençaient à lui donner de l’amour en ligne. Ali a même loué la façon dont Arijit a magnifiquement repris la chanson !

Regardez Arijit chanter ‘Pasoori’

“C’est un si grand chanteur. Chan kittna et Ishq by him sont mes favoris.ufff ​​» a commenté un internaute sur la vidéo d’Ali Sethi. Un autre l’a félicité et a déclaré: “Ali Sethi est à un autre niveau”. Un utilisateur a également écrit : « Faire le travail de Dieu ».

C’est un si grand chanteur. Chan kittna et Ishq par lui sont mes favoris.ufff❤️— Subhanshi singh/सुभांशी सिंह (@SubhanshiSingh5) 28 novembre 2022

Ali Sethi est un chanteur, compositeur et auteur-compositeur pakistanais qui est apparu sur plusieurs saisons de Coke Studio Pakistan. Son dernier single – Pasoori est devenue la première chanson pakistanaise à figurer dans le palmarès «Viral 50-Global» de Spotify. Depuis le 11 novembre 2022, ‘Pasouri’ est actuellement le plus regardé Coca Studio vidéo musicale de tous les temps. N’est-ce pas fou ?

Cela m’a fait réaliser à quel point Arijit a bien chanté celui-là.Ali Sethi ❤️ – prashant (@its_prashant27) 28 novembre 2022

Cependant, les fans ont également inondé d’amour Arijit Singh qui a chanté à l’origine ‘Aayat’ pour le film de Sanjay Leela Bhansali. Un utilisateur a répondu : “Arijit n’a pas de correspondance !” tandis qu’un autre a écrit: “Cela m’a fait réaliser à quel point Arijit a bien chanté celui-là …”

