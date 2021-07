L’interprétation loufoque de Janhvi Kapoor de Naakka Mukka avec ‘Aksa gang’ est incontournable ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor a retrouvé son « gang Aksa » et la starlette a une autre vidéo hilarante à partager avec ses fans sur les réseaux sociaux ! Dans cette nouvelle vidéo, elle et ses amis créent une version amusante de la chanson populaire tamoule « Naakka Mukka » et cela vaut vraiment la peine d’être regardé ou plus ! Dans la vidéo, Janhvi et ses amis sont vus en train de synchroniser les lèvres avec la chanson, puis de se lancer dans une routine de danse avec Janhvi qui brille comme l’une des danseuses les plus énergiques.

Chèquek out la vidéo hilarante:

Ce n’est pas la première fois que Janhvi publie une vidéo loufoque d’elle avec son groupe d’amis, en fait, c’est la suite très attendue de sa vidéo précédente où elle et son gang Aksa ont été vus en train de groover à Température par Sean Paul.

Dans la vidéo, l’actrice pouvait être vue en train de faire du namaste en dansant, en tenant des chaussures dans ses mains et en faisant du groove, en faisant du twerk et en faisant un tour de ferroutage à l’un des membres de son groupe. Janhvi était vêtue d’une magnifique robe courte noire dos nu tout en faisant tous les mouvements de danse originaux.

Janhvi Kapoor est la fille de la défunte actrice légendaire Sridevi et du producteur de Bollywood Boney Kapoor.

Sur le plan professionnel, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi ». Le film mettait également en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma dans des rôles clés. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.