L’interprétation glaciale de Taylor Swift par Donna Kelce laisse entrevoir des ennuis au paradis

Cela fait plus d’un an que la révélation de la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce a presque fait exploser Internet. Les fans sont totalement convaincus que c’est il pour l’interprète de « Cruel Summer », mais un membre crucial de la famille Kelce ne semble pas aussi convaincu. Quand E! News a demandé à Donna Kelce, la mère de Travis, ce qu’elle préférait chez Swift, la réponse a été plutôt froide et même quelque peu dédaigneuse : « C’est encore nouveau. Ouais, je n’ai pas vraiment de pensées profondes ou quoi que ce soit de ce genre. On passe juste le meilleur moment à encourager Travis », a-t-elle déclaré (via X, anciennement connu sous le nom de Twitter).

Publicité

Nous nous sentons tellement au lycée en pensant à #DonnaKelce et #TaylorSwift encourager #TravisKelce. ❤️Connectez-vous à E! News pour en savoir plus sur #Grotesquerie première. pic.twitter.com/4YDaS9nZgO — E! News (@enews) 24 septembre 2024

Les internautes n’ont pas tardé à souligner à quel point la réponse de Donna était glaciale, plusieurs d’entre eux affirmant qu’elle aurait même pu offrir à Swift un compliment générique ou basique. X un commentateur a fait remarquer : « LMFAO ‘elle est si gentille’ était juste là, et elle a choisi ‘je n’ai pas vraiment de pensées profondes’. Elle a mâché un peu. » Un autre utilisateur a souligné à quel point il était étrange pour Donna de qualifier la relation de nouvelle alors qu’ils étaient ensemble depuis un certain temps maintenant, admettant : « Si je sortais avec un gars depuis un an et que sa mère disait ça de moi quand quelqu’un lui demandait quelle était sa chose préférée chez moi, je ne serais pas d’accord. »

Publicité

Si certains utilisateurs de X ont estimé que Donna essayait simplement d’éviter de parler aux médias de la vie amoureuse de son fils, d’autres n’ont pas pu s’empêcher de comparer ses commentaires sur la pop star avec la façon dont elle fait l’éloge de Kylie Kelce, la femme de Jason Kelce. Donna a même partagé ses méthodes éprouvées pour maintenir la paix avec Kylie et maintenir leur lien manifestement fort, ce qui contraste fortement avec ses sentiments envers Swift.