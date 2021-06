L’interprétation émouvante d’un médecin pakistanais du Ghazal de Nusrat Fateh Ali Khan est un « régal » pour les oreilles des internautes

Dans l’édition d’aujourd’hui de vidéos virales, une utilisatrice de médias sociaux a impressionné ses abonnés avec une belle performance de chant. Le Dr Rida Irfan Khan, une jeune médecin pakistanaise, a prêté sa voix à un célèbre ghazal de Nusrat Fateh Ali Khan. Elle a partagé la version unplugged dans une vidéo sur Instagram.

Pour sa dernière vidéo, la jeune médecin a choisi Kali Kali Zulfon Ke Phande Na et l’a reprise de sa voix soul. La chanson est à l’origine de l’album de 1989 du maestro de la musique Shahen-shah.

Rida commence à interpréter la chanson et sa confiance et sa dextérité se reflètent clairement dans la façon dont elle prend les notes de musique et les hauteurs. Elle synchronise également parfaitement le chant avec ses accords de guitare. En le partageant sur son compte Instagram, Rida a écrit,

« Toujours été fan des vibrations esthétiques vintage – la réalité continue (sic.) »

La restitution de l’autre côté de la frontière suscite des éloges en ligne et a attiré un grand nombre de fans en Inde. Les gens sur les réseaux sociaux ont été impressionnés par les prouesses musicales du jeune médecin. Les réactions sont similaires sur Instagram et Twitter. Les internautes ont laissé tomber des commentaires pour exprimer leur joie d’être témoin d’un tel talent béni. Beaucoup inondent ses pages de médias sociaux en lui demandant de partager plus de reprises.

Depuis qu’elle a été partagée sur la plateforme de partage de photos, la vidéo a recueilli plus de 51 129 vues. La publication a été aimée plus de 5000 fois.

Le médecin a souvent partagé des couvertures et des chansons originales sur son compte Instagram après que son récent clip soit devenu viral, Rida a exprimé sa joie, remerciant ses abonnés pour leur amour et leur soutien.

Quelques-unes de ses anciennes vidéos ont été revues plusieurs fois au cours des dernières semaines. En avril, elle a partagé une vidéo de chant de la chanson Tujhe Kitna Chahne Lage du film de 2019 Kabir Singh. C’est ici:

Rida a légendé: « Je viens d’écrire une autre version de TUJHE KITNA CHAHNE LAGE HUM. Je suppose que cela fait partie du fait d’aimer les gens : vous devez abandonner les choses. Parfois, vous devez même les abandonner pour votre propre paix.

