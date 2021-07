L’interprétation émouvante de Rabindra Sangeet par un homme africain laisse Internet stupéfait

La musique est un langage qui transcende toutes les frontières. Une performance musicale d’un homme d’outre-frontières est un témoignage du proverbe. Le clip a circulé sur l’espace Web et a rapidement attiré l’attention de nombreuses personnes. Un homme originaire d’Afrique a chanté une chanson de Rabindranath Tagore. La vidéo a été enregistrée par un homme nommé Giyata en l’honneur du lauréat du prix Nobel. Giyata a rendu la célèbre chanson pour commémorer l’occasion de Rabindranath Tagore Jayanti, célébrée le 7 mai de chaque année.

La vidéo, d’une durée de 5:14 minutes, a été initialement partagée sur Facebook par Ashis Sanyal. Lors de sa mise en ligne, l’internaute a indiqué qu’il souhaitait dédier la publication à tous ses « amis du continent africain ». La vidéo s’ouvre avec Giyata se présentant. «Ce post est dédié à tous mes amis FB du continent africain, car je me suis fait un grand nombre d’amis au cours de ma carrière d’enseignant au CDAC Noida de toutes les régions d’Afrique. S’il vous plaît, profitez de la chanson créée par le lauréat du prix Nobel de génie Rabindranath Tagore de ma ville de Calcutta… Et chantée par l’un des vôtres », lit-on dans la légende du clip, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux et a laissé les internautes très impressionnés.

La vidéo, depuis son partage, a accumulé plusieurs commentaires élogieux. La vidéo a également été partagée par certains utilisateurs sur d’autres sites de réseaux sociaux. La publication Facebook a recueilli des milliers de likes et a vu de nombreuses personnes exprimer leur amour pour la chanson séculaire. « Une expérience rare », a écrit un internaute. « Absolument incroyable », a déclaré un autre.

Voici la vidéo. Regarde:

Il y a quelques jours, quelques vidéos d’une émission de télévision pakistanaise sont devenues virales folles. Les vidéos mettant en vedette un autre Rabindra Sangeet populaire ont laissé les gens fascinés et stupéfaits. Après qu’un utilisateur a partagé une vidéo de la série pakistanaise, elle a commencé à attirer beaucoup d’attention alors que les gens ont commencé à faire circuler les vidéos sur de nombreux sites de médias sociaux. L’une des vidéos était une scène d’un drame populaire de 2019 Dil Kya Karay. La scène montrait deux personnes engagées dans une conversation et plus tard l’une d’elles commençait à chanter la merveilleuse chanson appelée Amaro Porano Jaha Chay.

