L’interprétation de Kal Ho Naa Ho par le chanteur de rue britannique gagnera votre cœur

Quand en 2003, Sonu Nigam a donné sa voix envoûtante aux paroles percutantes de Javed Akhtar de la chanson titre de Kal Ho Naa Ho, cela a instantanément conquis le cœur des gens. Mais combinant la voix captivante et les paroles intrigantes avec les visuels du roi de la romance Shah Rukh Khan, la chanson s’est avérée être un favori culte. Même après deux décennies, il n’a pas manqué d’envoûter ses auditeurs. Présentant la même chose, une vidéo de l’interprétation de la chanson par un artiste de rue au Royaume-Uni devient follement virale. Un musicien nommé Vish a publié une vidéo de sa performance de rue sur son compte Instagram et a attiré des millions d’attention en ligne. Dans la vidéo désormais virale, le chanteur peut être vu debout au milieu de la route, avec un microphone dans les mains et des haut-parleurs placés autour de lui. Plusieurs personnes peuvent être vues rassemblées autour pour le regarder jouer, tandis que beaucoup sont assises et s’amusent à distance. La vidéo montre le public l’enregistrant pendant qu’il chante. Et au moment où Vish chante “Chaahe jo tumhe Poore dil se”, il y a de fortes chances que vous sautiez un battement. Le chanteur s’avère être un charmeur complet à la fin, car il donne sa propre touche à la chanson très appréciée. Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Vish (@vish.music)

Publiée le 28 juillet, la vidéo a attiré de nombreux regards sur Internet. Les internautes semblent ne pas pouvoir s’empêcher de laisser tomber un cœur rouge pour la belle performance de Vish. La section des commentaires a été inondée d’émoticônes de feu et de nombreuses personnes l’ont félicité pour sa voix. Un utilisateur a commenté: “C’est vraiment sacrément bon!” Un autre utilisateur a écrit : « Votre voix est vraiment géniale. Un utilisateur l’a ensuite comparé au chanteur indien Arijit Singh et a déclaré: “Ye Arijit Singh jaise dikhte h”. Jusqu’à présent, la vidéo a été lue plus de 958 000 fois et a recueilli plus de 121 000 likes.

