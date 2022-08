L’interprétation au sitar de Fur Elise de Beethoven laisse Internet hypnotisé

Après avoir laissé les internautes fascinés par son interprétation sitar de Kal Ho Naa Ho, le producteur de musique et sitariste Rishab Rikhiram Sharma a une fois de plus créé l’ambiance sur Internet avec sa dernière performance passionnante. Hier, cette fois sur son compte Instagram officiel, le musicien a publié une vidéo captivante de lui-même interprétant Fur Elise de Beethoven. Fur Elise est l’un des airs les plus reconnus, issu de la musique classique du légendaire compositeur allemand Ludwig Van Beethoven, considéré comme l’un des compositeurs les plus admirés de l’histoire de la musique occidentale.

La partie la plus intrigante de la performance de Rishab est que nous avons rarement vu Fur Elise jouer sur Sitar. Et maintes et maintes fois, nous avons rencontré des vidéos de musiciens jouant cet air classique au piano. En fait, la composition originale de Beethoven est également au piano uniquement. Cependant, Rishab a fait ressentir toutes sortes de frissons aux internautes en révélant son interprétation sitar de Fur Elise. Tout en partageant la vidéo désormais virale, Rishab a écrit dans la légende : « J’ai essayé quelque chose de nouveau sur mon Sitar, jouer les notes de basse sur les cordes Kharaj (octave inférieure) était quelque chose. Chanson : Für Elise de Beethoven en ré mineur.

La tentative de Rishab est vraiment fascinante et vous fera jouer en boucle. Outre ses millions de fans et de followers, Rishab a même attiré l’attention de nombreuses célébrités. La star de la télévision Rashami Desai est allée dans la section des commentaires et a laissé tomber une émoticône de cœur rouge. Le chanteur et compositeur américain Axel Mansoor a commenté : “Ça a l’air magnifique !!” Le conférencier de TEDx, Somdutta Singh, a commenté “Incroyable” et a terminé avec une poignée d’émoticônes de cœur rouge.

L’actrice pakistanaise Mehreen Sayed a également laissé tomber une émoticône en forme de cœur rouge. Jusqu’à présent, la vidéo de Rishab a été visionnée plus de 200 000 fois et a recueilli environ 20 000 likes.

