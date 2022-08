L’interprétation apaisante de “Pasoori” de Pune Cop est tout ce dont vous avez besoin pour écouter aujourd’hui

Pasoori, chanté par les artistes pakistanais Ali Sethi et Shae Gill, a figuré dans la saison 14 de Coke Studio et a conquis les cœurs depuis lors. Le morceau mélodieux en a hypnotisé beaucoup avec ses rythmes et ses paroles émouvantes. Depuis la sortie de la chanson, de nombreux artistes du monde entier en ont partagé leurs propres interprétations. Maintenant, une autre interprétation a fait surface sur Internet qui montre un flic de Pune, qui partage également un pur amour pour la musique, chantant le morceau à la mode.

Le clip viral a été partagé sur Instagram par Sagar Ghorpade, qui est flic à la branche criminelle de la police de Pune. Dans la vidéo, on peut voir le flic porter son uniforme dans un studio et chanter la chanson. Sagar a sous-titré la vidéo, “Nouvelles bobines, chanson vidéo Pasoori de Sagar Ghorpade.”

Dès qu’il a partagé la vidéo, les utilisateurs d’Instagram ont inondé la section des commentaires d’éloges et d’emojis de feu. Un habitué a écrit de manière amusante : « Chaaa gaye guru ». Un autre a écrit: “Juste fabuleux, monsieur.” Quelqu’un a également dit: “Excellente voix.” Beaucoup ont également commenté “superbe” et “génial”.

Regardez la vidéo ici :

Une autre vidéo avait fait le buzz sur Internet car on ne peut s’empêcher de fredonner sur le morceau plein d’entrain. Dans l’extrait partagé, une femme peut chanter la chanson tout en faisant ses corvées dans la cuisine. La vidéo a été partagée par un utilisateur nommé Shalini Dubey sur Instagram, qui est un interprète et chanteur originaire de Jharkhand. Sa voix émouvante a ému Internet alors que la bobine Instagram a émerveillé plus de 27 millions de personnes jusqu’à présent.

Parmi toutes les interprétations de Pasoori qui ont fait fureur sur les réseaux sociaux, laquelle est votre préférée ?

