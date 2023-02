L’interopérabilité des données au niveau fédéral nécessite une collaboration intersectorielle

En tant que premier coordonnateur national des technologies de l’information sur la santé en 2004, David Brailer, actuel vice-président exécutif et directeur de la santé chez Cigna, a déclaré que son équipe et lui avaient quatre priorités : améliorer la qualité de la prise de décision clinique, faire progresser la santé publique, accélérer les soins personnels et l’autonomisation des consommateurs, et faire progresser la recherche clinique et la science au chevet du patient.

Lors de l’événement de mardi, présenté conjointement par l’Ellison Institute et la Harvard TH Chan School of Public Health, Brailer a déclaré que la technologie avait considérablement amélioré la prise de décision clinique avec les DSE, mais que l’autonomisation des consommateurs n’est pas tout à fait là où elle devrait être.

Bien qu’il existe une solide communauté d’investissement autour des options numériques pour les consommateurs, la recherche clinique est toujours déconnectée des soins aux patients et aucun changement substantiel n’a été apporté au secteur de la santé publique.

“Nous n’avons pas fait de changement de fonction par étapes malgré l’interopérabilité potentielle. Sous-jacent à tout cela, je suis assez optimiste. Nous sommes à la partie de la courbe en S où cela commence vraiment à gagner en influence”, a déclaré Brailer.

Bien qu’il y ait eu des progrès, il y a eu un changement radical dans la perception du public à l’égard du gouvernement en raison de la polarisation politique, y compris un manque de confiance accru en matière de santé publique, a déclaré le Dr Julie L. Gerberding, PDG de la Fondation pour la Instituts nationaux de la santé (NIH).

Le gerberding est aussi coprésident de la Commission du SCRS sur le renforcement de la sécurité sanitaire des États-Unis, qui a publié un rapport en janvier, mettant en lumière des problèmes urgents qui doivent être résolus au sein des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en raison de la méfiance croissante qui s’est produite pendant la pandémie.

Le rapport a mis en évidence les principaux thèmes concernant l’interopérabilité des données, y compris les problèmes liés à l’acquisition, à l’actualité, à l’interprétation, à l’exhaustivité et à la fiabilité des données.

“Le rapport appelle à davantage d’investissements, pour que le Congrès prenne des mesures pour améliorer les autorités en matière d’acquisition et de partage de données, mais aussi pour investir davantage dans l’effort de modernisation des données et certainement pour étendre la portée de la capacité des responsables de la santé publique formés en les intégrant. localement », a déclaré Gerberding.

Un consensus général parmi les panélistes était que les données sont déconnectées entre les entités locales, étatiques et fédérales et entre les secteurs public et privé. Gerberding a déclaré que ceux qui détiennent des données détiennent souvent le pouvoir, que les données sont exclusives et que certaines personnes en profitent.

“Nous avons un grand défi ici en tant que fédération d’États, et il n’y a toujours pas d’autorité pour imposer la communication de données, même en cas d’urgence de santé publique. Nous devons passer par un processus très compliqué et onéreux pour pouvoir échanger et rechercher votre informations en dehors de la juridiction. Et c’est un point d’étranglement majeur qui n’a pas été surmonté. Je ne sais pas comment nous allons surmonter celui-là. Il est donc difficile pour moi d’être optimiste “, dit Gerberding.

Pourtant, le secteur privé, avec sa technologie et ses ressources de pointe, pourrait contribuer à l’interopérabilité des données, a déclaré le Dr. David Feinberg, président d’Oracle Health.

“Nous avons un produit qui sort qui prend toutes les informations sur un patient à partir de dossiers extérieurs, les met dans un format longitudinal, puis nous avons pensé, eh bien, nous devrions le dédupliquer car il y a probablement des informations en double”, a déclaré Feinberg.

La modératrice du panel, Michelle A. Williams, doyenne de la faculté de la Harvard TH Chan School, a souligné que l’environnement national des données sur la santé est actuellement un patchwork avec différentes réglementations et systèmes entre le gouvernement fédéral et les États.

Feinberg a déclaré qu’il fallait montrer aux entreprises que l’augmentation des investissements dans l’interopérabilité des données est bonne pour les affaires ou, comme l’a dit Williams, “fait appel à l’intérêt personnel éclairé des entreprises”.

“Je pense que l’argumentaire de vente est pour la santé publique, pas pour les données de santé publique”, a déclaré Brailer.