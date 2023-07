L’Internet par satellite d’Astranis arrive aux Philippines l’année prochaine

Astranis, une société basée à San Francisco avec une approche alternative pour fournir un accès Internet à partir de satellites, a récemment signé un accord pour fournir un service dédié aux Philippines, une première pour la nation de l’archipel.

« Ils vont utiliser cette capacité pour connecter des hôpitaux, des écoles et d’autres entreprises, ainsi que pour créer des centres Wi-Fi communautaires », a déclaré à CNBC le PDG d’Astranis, John Gedmark.

« Nous estimons que jusqu’à 2 millions de personnes seront connectées, ayant accès à cet Internet haut débit qu’elles n’avaient pas auparavant », a ajouté Gedmark.

Le satellite qui fournira un service aux Philippines devrait être lancé en 2024. Il représente le dernier exercice de la campagne d’Astranis visant à apporter des services aux communautés mal desservies du monde entier, avec son premier petit satellite dédié à apporter des services à « des centaines de milliers de personnes » en Alaska, et un autre satellite à venir qui devrait desservir 3 millions de personnes au Pérou.

Astranis possédera et exploitera le satellite, le fournisseur de services Orbits Corp. achetant de la capacité dans le cadre d’un contrat à long terme avec un fournisseur de services Internet philippin local, HTechCorp. Astranis a refusé de préciser les détails financiers du contrat, mais Gedmark a souligné que le service était « à très faible coût ».

Les Philippines comptent plus de 100 millions d’habitants, répartis sur plus de 7 000 îles souvent montagneuses. Cela fait du service à large bande « l’un de leurs plus gros problèmes à ce jour », a déclaré Gedmark.

Astranis a souligné un récent étude indépendante qui a estimé que l’accès à large bande aux Philippines, également connu sous le nom de « réduction de la fracture numérique », créerait une valeur économique dans le pays de plus de 100 milliards de dollars d’ici la fin de cette décennie.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Astranis a lancé son premier satellite en mai. Il se prépare actuellement à lancer deux autres lots de satellites – qu’Astranis appelle « Bloc 2 » et « Bloc 3 ». Le bloc 2 est lancé au quatrième trimestre et comportera quatre satellites, dont un pour le Pérou, et le bloc 3 sera lancé à la mi-2024 et mettra en vedette cinq satellites, dont un pour les Philippines.

La société est l’un des nombreux systèmes satellites à large bande de nouvelle génération en développement, alors que les entreprises se précipitent pour répondre à une demande mondiale croissante de données – y compris Starlink de SpaceX, OneWeb, propriété britannique, d’Amazon Projet Kuiper, AST SpaceMobile et d’autres.

Mais l’approche de l’entreprise marque une manière unique de fournir un service haut débit depuis l’espace, a précédemment déclaré Gedmark. Le satellite de la taille d’un lave-vaisselle de la société combine le petit facteur de forme de satellites tels que Starlink en orbite terrestre basse avec l’orbite distante et géosynchrone d’acteurs traditionnels tels que Viasat .

L’orbite géosynchrone, ou GEO, est à environ 22 000 miles de la surface de la planète – une position qui permet au vaisseau spatial de rester au-dessus d’un emplacement fixe, correspondant à la rotation de la Terre.

Astranis pourra « couvrir l’ensemble des Philippines avec ce seul satellite », a noté Gedmark.