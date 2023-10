DEIR AL-BALAH, Bande de Gaza (AP) — Les services Internet et téléphoniques se sont effondrés dans la bande de Gaza sous les bombardements intensifiés vendredi soir, coupant largement ses 2,3 millions d’habitants du monde extérieur et les uns des autres, alors que l’armée israélienne a déclaré qu’elle « s’étendait ». ses opérations terrestres dans le territoire assiégé.

L’annonce de l’armée indique qu’elle se rapproche d’une invasion totale de Gaza, où elle s’est engagée à écraser le groupe Hamas au pouvoir après son incursion sanglante dans le sud d’Israël il y a trois semaines

De fréquentes explosions dues aux frappes aériennes ont illuminé le ciel de la ville de Gaza après la tombée de la nuit vendredi, lorsque la panne des services Internet, cellulaires et fixes a frappé. Le Croissant-Rouge a déclaré avoir perdu tout contact avec sa salle des opérations et ses équipes médicales. Il a déclaré craindre que les gens ne puissent plus contacter les services d’ambulance. D’autres groupes humanitaires ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de joindre le personnel sur le terrain.

La société palestinienne de télécommunications, Paltel, a annoncé « une interruption complète de tous les services de communication et Internet » en raison des bombardements.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les forces terrestres « étendent leur activité » à Gaza et qu’elles « agissent avec une grande force… pour atteindre les objectifs de la guerre ».

Israël a rassemblé des centaines de milliers de soldats le long de la frontière avec Gaza en prévision d’une offensive terrestre attendue contre le groupe militant du Hamas.

Plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré à un petit groupe de journalistes étrangers qu’Israël s’attend bientôt à une offensive terrestre longue et difficile sur Gaza. Il « faudra beaucoup de temps » pour démanteler le vaste réseau de tunnels du Hamas, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attend à une longue phase de combats de moindre intensité pendant qu’Israël détruit les « poches de résistance ».

Ses commentaires faisaient état d’une nouvelle phase de la guerre potentiellement épuisante et sans fin, après trois semaines de bombardements incessants. Israël l’a dit vise à écraser le pouvoir du Hamas à Gaza et sa capacité à menacer Israël. Mais la façon dont la défaite du Hamas sera mesurée et la fin du jeu d’une invasion restent floues. Israël affirme qu’il n’a pas l’intention de gouverner le petit territoire de 2,3 millions de Palestiniens, mais pas qui il compte gouverner – même si Gallant a suggéré qu’une insurrection à long terme pourrait s’ensuivre.

Signe de tensions croissantes dans la région, les avions de combat américains a frappé des cibles dans l’est de la Syrie qui, selon le Pentagone, étaient liés aux Gardiens de la révolution iraniens après une série d’attaques contre les forces américaines, et deux objets mystérieux ont frappé des villes de la péninsule égyptienne du Sinaï.

Le nombre de morts palestiniens à Gaza a dépassé les 7 300, selon les responsables locaux. Le blocus de Gaza a entraîné une diminution des réserves de nourriture, de carburant, d’eau et de médicaments, et l’ONU a averti que son opération humanitaire aidant des centaines de milliers de personnes « s’effondrait » dans un contexte de carburant presque épuisé.

Le ministère de la Santé de Gaza jeudi a publié une liste détaillée des noms et numéros d’identification des personnes tuées, dont plus de 3 000 mineurs et plus de 1 500 femmes.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon le gouvernement israélien, et au moins 229 otages ont été emmenés à Gaza. Des militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël, dont une qui a touché vendredi un immeuble résidentiel à Tel Aviv, blessant quatre personnes.

Le nombre total de morts dépasse de loin le bilan combiné des quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas, estimé à environ 4 000. Une invasion terrestre devrait causer des pertes encore plus importantes des deux côtés, alors que les forces israéliennes et le Hamas s’affrontent dans des zones résidentielles denses.

Les hôpitaux de Gaza sont à la recherche de carburant pour faire fonctionner des générateurs de secours qui alimentent des incubateurs et d’autres équipements vitaux après qu’Israël ait interrompu toutes ses livraisons de carburant au début de la guerre, obligeant ainsi sa seule centrale électrique à fermer.

Gallant a déclaré qu’Israël pensait que le Hamas confisquerait tout carburant entrant. Il a expliqué que le Hamas utilise des générateurs pour pomper de l’air dans ses centaines de kilomètres de tunnels, qui proviennent de zones civiles. Il a montré aux journalistes des images aériennes de ce qu’il a dit être un tunnel construit juste à côté d’un hôpital.

« Pour l’air, ils ont besoin de pétrole. Pour le pétrole, ils ont besoin de nous », a-t-il déclaré.

Vendredi soir, l’armée a publié des photos montrant ce qu’elle prétend être des installations du Hamas dans et autour du plus grand hôpital de Gaza, al-Shifa. Israël a déjà fait de telles affirmations, mais a refusé de dire comment il a obtenu les photos.

On sait peu de choses sur les tunnels et autres infrastructures du Hamas, et les affirmations de l’armée et de Gallant n’ont pas pu être vérifiées.

S’exprimant à l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, le chef des médias du Hamas, Salama Moussa, a qualifié les affirmations d’Israël de « mensonges » et a déclaré qu’elles étaient « un précurseur pour frapper cet établissement ».

«Je tire la sonnette d’alarme. Il y a un danger imminent qui plane au-dessus du centre médical » et de ceux qui s’y trouvent, a déclaré Moussa. L’hôpital a été submergé par des milliers de patients et de blessés, et environ 40 000 habitants déplacés de Gaza se sont rassemblés dans et autour de son enceinte pour s’abriter, selon l’ONU.

Environ 1,4 million de personnes à Gaza ont fui leurs maisons, et près de la moitié d’entre elles se sont entassées dans les abris de l’ONU. Des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gazabien qu’Israël leur ait ordonné d’évacuer vers le sud et ait déclaré que ceux qui restaient pourraient être considérés comme des « complices » du Hamas.

Au cours de la semaine dernière, Israël a autorisé plus de 80 camions d’aide à entrer en provenance d’Égypte par le terminal de Rafah – dont 10 camions de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures vendredi matin. Les convois ne répondent qu’à une infime partie des besoins de Gaza, dans un contexte d’effondrement humanitaire qui s’aggrave.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes à Gaza, a déclaré qu’elle avait été contrainte de rationner le carburant entre les machines de sauvetage des hôpitaux, les boulangeries et les usines de dessalement, et qu’elle n’en avait plus que pour quelques jours supplémentaires. Les travailleurs de l’ONU affirment qu’ils veilleront à ce qu’aucune livraison de carburant ne soit destinée au Hamas.

“Le siège signifie que la nourriture, l’eau et le carburant – des produits de base – sont utilisés pour punir collectivement plus de 2 millions de personnes, parmi lesquelles une majorité d’enfants et de femmes”, a déclaré Philippe Lazzarini, directeur de l’UNRWA, aux journalistes. Il a déclaré que les travailleurs de l’ONU à Gaza rapportent que « les derniers services publics s’effondrent, notre opération d’aide s’effondre et pour la première fois, ils signalent que les gens ont désormais faim ».

Plus tôt vendredi, l’armée a déclaré que des forces terrestres appuyées par des avions de combat et des drones avaient lancé un raid à l’intérieur de Gaza, frappant des dizaines de cibles militantes au cours des dernières 24 heures. Il a indiqué que des avions et de l’artillerie avaient bombardé des cibles à Shijaiyah, un quartier de la banlieue de la ville de Gaza qui a été le théâtre d’attaques. une bataille urbaine lors de la guerre à Gaza en 2014.

L’armée a déclaré que les soldats avaient quitté le territoire sans faire de victimes. Il a fait état d’un raid antérieur dans le nord de Gaza jeudi.

Les dégâts causés à Gaza par près de trois semaines de bombardements ont montré sur les photos satellites de plusieurs lieux pris avant la guerre et encore ces derniers jours. Des rangées entières d’immeubles résidentiels disparaissent tout simplement sur les photos, réduites à des traces de poussière et de décombres.

L’armée israélienne affirme ne cibler que les militants et accuse le Hamas d’opérer parmi les civils pour tenter de protéger ses combattants.

Israël a capturé Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967 et a occupé le territoire jusqu’à son retrait unilatéral en 2005. Il a maintenu un blocus strict sur la zone depuis que le Hamas a accédé au pouvoir lors des élections parlementaires de 2006 et a ensuite pris le contrôle total l’année suivante du groupe palestinien internationalement reconnu. Autorité.

Le conflit menace de déclencher une guerre plus vaste dans la région.

Les États-Unis ont envoyé deux groupes d’attaque de porte-avions dans la région, en partie pour dissuader l’Iran et ses alliés d’entrer en guerre. Le Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran, a échangé à plusieurs reprises des tirs avec Israël le long de la frontière.

L’armée égyptienne a déclaré qu’un drone s’était écrasé sur un bâtiment de la ville de Taba, sur la mer Rouge, à la frontière avec Israël, blessant légèrement six personnes. En outre, un « objet étrange » a atterri près d’une centrale électrique dans la ville voisine de Nuweiba, a rapporté le journal officiel Al-Qahera. Les images montraient des débris et de la fumée s’élevant du flanc d’une montagne voisine.