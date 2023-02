L’international tchèque Jakub Jankto se révèle gay

L’international tchèque Jakub Jankto a annoncé lundi qu’il était gay, disant qu’il voulait vivre sa vie “en liberté”.

Jankto, qui joue pour le Sparta Prague en prêt de Getafe en Liga, a fait ses débuts internationaux en 2017.

Le joueur de 27 ans compte 45 sélections pour la République tchèque et a marqué quatre buts.

“Comme tout le monde, j’ai mes atouts. J’ai mes faiblesses. J’ai une famille. J’ai mes amis”, a déclaré Jankto dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

« J’ai un métier que j’exerce du mieux que je peux, depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peurs. Sans préjudice. Sans violence. MAIS avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher.”

En mai de l’année dernière, l’attaquant de Blackpool Jake Daniels a annoncé qu’il était gay, tandis que l’Australien Josh Cavallo est devenu gay en 2021.

