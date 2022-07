L’international ivoirien Gervinho signe pour le club grec Aris

L’attaquant international ivoirien Gervinho a signé un contrat de deux ans avec l’Aris Thessaloniki, a annoncé samedi le club grec de Super League.

“C’est une nouvelle page dans ma carrière”, a déclaré le joueur de 35 ans.

Les clubs précédents de Gervinho incluent Le Mans, Lille, Arsenal, Roma et Parme alors qu’il a 88 sélections pour la Côte d’Ivoire, marquant 23 buts.

Il a joué 46 fois pour le club de Premier League Arsenal entre 2011 et 2013 et a marqué 9 fois. Son séjour à Rome et à Parme l’a vu jouer respectivement 71 matchs et 88 matchs pour les équipes italiennes. Mais, la phase la plus prolifique de sa carrière est survenue pendant son séjour à Lille, où il a joué entre 2009 et 2011m, disputant 67 matchs et marquant 28 buts.

La saison dernière, il a joué pour Trabzonspor et a célébré sa victoire au championnat de Turquie. Il est apparu dans neuf matchs pour les champions de Turquie, marquant à deux reprises.

