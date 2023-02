L’international ghanéen Christian Atsu porté disparu après le séisme en Turquie

L’ailier international ghanéen Christian Atsu fait partie des personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble à Hatay, en Turquie, à la suite de l’énorme tremblement de terre de lundi.

Il a marqué un vainqueur à la 97e minute pour l’équipe turque de haut vol Hatayspor dimanche soir alors qu’ils battaient Kasımpasa 1-0, mais quelques heures plus tard, il a été porté disparu à la suite du séisme de magnitude 7,8 qui a détruit des immeubles entiers dans plusieurs villes turques et syriennes.

A LIRE AUSSI| Vladimir Poutine rend hommage à l’entraîneur de patinage artistique Eteri Tutberidze

Le vice-président de Hatayspor, Mustafa Ozat, a déclaré à la chaîne de télévision turque Play Spor : “Christian Atsu et (directeur sportif du club) Taner Savut sont toujours sous les décombres”.

Il a déclaré à BeIN Sports que plusieurs joueurs et officiels avaient été secourus et que le club travaillait pour aider les autres.

Atsu, 31 ans, a joué en Premier League pour Newcastle United et Everton, prêté par Chelsea, mais a rejoint Hatayspor en septembre.

Newcastle, qu’Atsu a aidé à sortir du championnat en 2016/17, a tweeté qu’ils “priaient pour des nouvelles positives”. Chelsea a également tweeté leurs prières.

“Nous prions pour l’international ghanéen Christian Atsu et les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie”, a tweeté la Ghana Football Association. “Nous gardons espoir de nouvelles positives.”

Atsu a été sélectionné pour la dernière fois pour jouer pour le Ghana en 2019, mais n’a pas officiellement pris sa retraite du football international.

“Nos cœurs et nos prières vont aux survivants, et nous prions pour que notre compatriote ghanéen, Christian Atsu, soit retrouvé sain et sauf”, a tweeté le président du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)