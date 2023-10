L’intérieur d’une crèche israélienne est jonché de balles et de mares de sang alors qu’un soldat affirme que « de nombreux enfants sont morts ici » après l’attaque du Hamas

PHOTOS de nourrissons souriants accrochés à côté de leurs patères criblées de balles dans une crèche tachée de sang dévastée par les terroristes du Hamas il y a 12 jours.

Et un toboggan en plastique pour enfants se dresse parmi le carnage suivant à rose vélos et scooters – abandonnés lors de l’horrible attaque contre le kibboutz Beeri en Israël, où plus de 100 victimes seraient mortes.

Des vélos pour enfants jonchés par un mur criblé de balles sur la scène d’horreur Crédit : Doug Seeburg

Nick Parker à la crèche tachée de sang du kibboutz Beeri, en Israël, où de nombreuses personnes seraient mortes Crédit : Doug Seeburg

La crèche tachée de sang a été dévastée par les terroristes du Hamas il y a 12 jours Crédit : Doug Seeburg

Le signe d’horreur le plus révélateur était la mare de sang séché à l’entrée. Crédit : Doug Seeburg

Une immense mare de sang séché marque l’endroit où les monstres qui ont envahi Gaza à cinq kilomètres de là ont semé le meurtre et le chaos dans une communauté.

Le village n’est accessible qu’avec une escorte militaire armée.

Nous avons d’abord repéré une affiche représentant un Schtroumpf bleu en peluche – parsemé de balles.

Ensuite, nous nous sommes éclipsés pour monter un petit escalier jusqu’à l’aire de jeux de la crèche.

Personne ne semblait s’y être promené depuis le jour des massacres qui ont coûté la vie à quelque 1 400 personnes dans les villages proches de la frontière.

L’odeur nous a frappé avant que nous atteignions une scène de cauchemar à l’entrée peinte de couleurs vives du complexe.

Les mobiles des carillons éoliens se tordaient et tintaient étrangement dans la brise.

Il est impossible de savoir exactement ce qui s’est passé ici.

Mais c’était un sabbat juif pendant lequel la crèche aurait été fermée.

Les signes effrayants que nous avons trouvés suggèrent que la crèche est peut-être devenue un lieu de refuge pour les familles en fuite alors que les terroristes allaient de maison en maison pour mener leur folie meurtrière.

Des centaines d’entre eux ont envahi Beeri tôt le samedi 7 octobre.

Les marques de traînée dans le sang à l’entrée carrelée témoignent d’une tentative désespérée de dégager une victime morte ou blessée.

Mais le signe le plus révélateur de horreur C’était la mare de sang séché à l’entrée.

À quelques mètres de nous, nous avons vu deux chargeurs vert foncé provenant d’un des fusils AK47 du terroriste.

Des douilles de balles étaient éparpillées. Les deux chargeurs – qui contiennent habituellement 30 balles – avaient été vidés.

Était-ce l’endroit où les familles étaient massacrées ?

Un soldat israélien nous a dit alors que nous partions : « Cet endroit recèle de nombreux et terribles secrets – et nous en découvrons malheureusement de plus en plus chaque jour.

« De nombreux enfants sont morts ici, certains horriblement mutilés. »

Trous de balle photographiés au-dessus des patères des enfants sur les lieux Crédit : Doug Seeburg

Un soldat israélien a déclaré au Sun : « Cet endroit recèle de nombreux et terribles secrets » Crédit : Doug Seeburg

Ils ont ajouté : « De nombreux enfants sont morts ici, certains horriblement mutilés ». Crédit : Doug Seeburg