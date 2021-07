Le ministre pakistanais Sheikh Rasheed Ahmad ne semble pas pouvoir se tenir à l’écart de la controverse. Après l’enlèvement et la libération de la fille d’un envoyé afghan au Pakistan, Ahmad, le ministre pakistanais de l’Intérieur, Sheikh Rasheed Ahmed, a nié l’incident et a exprimé son scepticisme quant au récit de la jeune fille sur ce qui s’est passé. Si nier le récit de la jeune fille enlevée (qui a maintenant été libérée) n’était pas assez embarrassant, Ahmad est maintenant devenu l’objet de moqueries au Pakistan pour avoir publié une vidéo de lui en train de ramer dans une ferme. La vidéo, qu’Ahmad a publiée très sérieusement et sans ironie, a depuis été reprise par le desis et transformée en un meme-fest.

Samedi, Ahmad a posté une vidéo de lui ramant doucement un bateau sur un lac. Il a sous-titré la vidéo : « Deuxième jour de l’Aïd : le ministre de l’Intérieur Sheikh Rashid Ahmed naviguant à Freedom House ».

Sans ironie, il a continué à publier sur ses autres réseaux sociaux, y compris Twitter, cette fois avec un lien beaucoup plus long vers une vidéo YouTube de 49 secondes de lui faisant exactement la même chose : ramer un bateau.

Bientôt, les citoyens pakistanais ont remarqué la vidéo et l’ont transformée en dérision. Pendant la majeure partie de la vidéo, le bateau ne semble pas bouger et tourne dans un mouvement singulier. La raison en est que le ministre Ahmad semble ramer dans un seul plan d’eau plutôt que dans n’importe quelle direction.

O cheikh sahab kia kar Rahy hain kahan phasa lia hai apny ap ko — ASiF (@ASiF23901341) 24 juillet 2021

Kabhi Baazigar toh kabhi ye…,Sahi hai— Gk (@Gk90861621) 25 juillet 2021

Cachemire toh nahi, kissi gande nale mei jaroor gira pada milegaa— Raj Goyal (@rajgup77) 25 juillet 2021

Ce n’est pas la première fois que les actions d’un ministre pakistanais deviennent virales sur Internet. En juin, le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi a eu un moment d’évanouissement lors d’une interview. Dans l’interview de 50 minutes, Qureshi a également défendu les talibans, affirmant que le groupe est prêt pour la paix et qu' »ils ont aussi souffert ». Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a expliqué, « si vous essayez de créer cette impression que la violence est élevée parce que des talibans… ce serait exagéré ». Alors que l’interview elle-même a suscité la controverse, Internet l’a remarqué pour une autre raison : la « longue » pause que le ministre Qureshi prend avant sa réponse. Pendant quelques secondes, au lieu de répondre, il semble figé au milieu de la phrase, puis la répète à nouveau, et fait une pause de la même manière pendant 9 secondes avant sa réponse.

Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan aussi, a récemment vécu un moment similaire – sauf qu’il a été diffusé en direct à des millions de personnes. Le Premier ministre Imran Khan a diffusé une émission en direct dans le pays fin mars, où il a expliqué la situation politique dans le pays qui a émergé après les élections sénatoriales de mercredi au cours desquelles l’opposition a réussi à provoquer un bouleversement. Il a fustigé le Mouvement démocratique pakistanais (PDM) d’opposition pour avoir « tourné en dérision la démocratie », tout en appelant l’ECP à « protéger ceux qui ont fait de l’argent en organisant les élections sénatoriales à bulletin secret.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici