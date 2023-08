L’intérieur de la Colombie-Britannique respire des incendies de forêt, des bâtiments en feu, des fumées toxiques

Les résidents d’Okanagan et de Shuswap en particulier sont invités à limiter leur temps à l’extérieur en raison de la fumée.

Il existe un risque très élevé pour la santé en raison d’une cote de qualité de l’air de 10 et plus.

« La fumée est assez lourde en ce moment », a déclaré le capitaine Scott Lypchuk de BX-Swan Lake Fire Rescue.

« Et la fumée n’est pas seulement de la fumée d’arbre, malheureusement. »

En raison des structures en feu et de la décharge de Glenmore, les gens respirent des fumées toxiques.

« Il y a beaucoup de choses dans la fumée que vous ne voulez pas respirer », a déclaré Lypchuk, exhortant les gens à porter des masques lorsqu’ils sont à l’extérieur et à rester à l’intérieur autant que possible.

» Limitez simplement votre temps à l’extérieur. «

Le ministère de la Santé a publié dimanche un avis exhortant les gens de toute la province à rester à l’abri des effets de la mauvaise qualité de l’air due à la fumée des feux de forêt et à surveiller la famille et les amis qui pourraient être à risque.

Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, les maladies cardiaques ou le diabète, les personnes souffrant d’infections respiratoires, les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants et les personnes âgées, sont plus à risque de subir les effets des feux de forêt sur leur santé. fumée.

Quiconque a besoin de médicaments de secours, en particulier pour des affections respiratoires telles que l’asthme, doit s’assurer d’avoir des fournitures à portée de main. Si vous avez été évacué ou si vous n’avez pas assez de médicaments, rendez-vous à votre pharmacie locale pour un approvisionnement d’urgence.

La meilleure façon de rester à l’abri des impacts de la fumée des feux de forêt est de réduire l’exposition :

• Empêchez la fumée des feux de forêt d’entrer dans votre maison en scellant les portes et les fenêtres et en les gardant fermées tant que la température intérieure est confortable.

• Apprenez comment créer une zone dans votre maison désignée comme ayant de l’air plus pur en utilisant un filtre à air HEPA portable ou un purificateur d’air à faire soi-même en utilisant les ressources du site Web du BCCDC.

• Passez du temps à l’intérieur, comme dans les centres commerciaux, les centres communautaires et les bibliothèques.

• Allez-y doucement. Évitez les efforts excessifs qui provoquent une respiration difficile et l’inhalation de fumée inutile.

• Restez hydraté pour aider votre corps à faire face à l’inflammation causée par la fumée des feux de forêt.

• Envisagez de porter un respirateur ou d’autres types de masques faciaux multicouches lorsque vous sortez.

• Connaître les prévisions et utiliser les bulletins de ciel enfumé et la cote air santé (CAS) pour évaluer les conditions locales et régionales de la qualité de l’air

La fumée peut empêcher vos poumons d’acheminer l’oxygène vers votre sang. Il peut également irriter les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Les particules fines contenues dans la fumée des incendies de forêt présentent le plus grand risque pour la santé des personnes, car elles peuvent être inhalées profondément dans les poumons et provoquer une inflammation et une irritation.

Les gens réagissent différemment à la fumée. La plupart des symptômes sont relativement légers et peuvent être gérés sans soins médicaux. Si vous éprouvez des difficultés à respirer, des douleurs ou un inconfort à la poitrine ou une toux sévère, appelez le 811 ou contactez un fournisseur de soins de santé. Si vous avez une urgence médicale, appelez le 911.

Pour en savoir plus sur la fabrication de purificateurs d'air et la création d'une maison à air plus propre, visitez : http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Health-

