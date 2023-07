L’intérêt pour le rival de Zuckerberg sur Twitter s’effondre

Les discussions ont bénéficié de la base d’utilisateurs d’Instagram, qui ne semble pas rester dans les parages

Les discussions ont atteint 100 millions d’inscriptions en seulement cinq jours après leur lancement, Mark Zuckerberg célébrant chaque étape du processus, mais l’utilisation réelle du clone Twitter de Meta semble être tombée de la proverbiale falaise, a montré l’analyse des données.

Zuckerberg a choisi de lancer Threads en tant que spin-off d’Instagram, incitant la base d’utilisateurs de la plate-forme photo à s’inscrire à l’application texte lors de son lancement le 6 juillet. La promotion croisée a aidé la nouvelle plate-forme à atteindre dix millions d’utilisateurs en seulement sept heures, avec Zuckerberg en direct avec enthousiasme. -afficher la croissance.

En une semaine, Threads a atteint 150 millions de téléchargements dans le monde, l’Inde représentant 33 % des nouveaux utilisateurs et le Brésil 22 % supplémentaires, selon Data.ai. Les Américains ne représentaient que 16 % des téléchargements, suivis du Mexique (8 %) et du Japon (5 %).

Dans le même laps de temps, cependant, Threads a vu ses utilisateurs actifs quotidiens (DAU) s’effondrer de 40 % et le temps quotidien moyen par utilisateur a été multiplié par quatre, selon les données de SensorTower. Seuls 16 % des utilisateurs sont revenus le septième jour après le téléchargement, et le temps passé sur Threads au cours du week-end a diminué de 60 % par rapport à son sommet du 6 juillet.

Malgré les fortes inscriptions/DAU de Threads, les données ST montrent que l’engagement reste faible. Le temps passé le week-end a diminué de 60 % par rapport aux sommets du 6 juillet ; c’était 60 % et 85 % inférieur au temps moyen passé sur Twitter et Insta, resp.#SensorTower, #Threadsapp, #mobileappdata, #Instagram #Twitter pic.twitter.com/tFHyuBG7UO — Tour de détection (@SensorTower) 12 juillet 2023

Même à son apogée, le 6 juillet, Threads avait un engagement des utilisateurs inférieur de 85 % à celui d’Instagram et sous-performait Twitter de 60 % dans la même métrique, ont déclaré les analystes de SensorTower Abraham Yousef et Seema Shah à The Atlantic la semaine dernière.

Des données supplémentaires ont montré que l’utilisation de Threads est passée de 20 minutes par jour au lancement à seulement cinq après une semaine. Pendant ce temps, Twitter et Instagram sont restés stables à 30 et 60 minutes, respectivement.

« Je pense qu’il devrait y avoir une application de conversation publique avec plus d’un milliard de personnes », Zuckerberg s’est vanté après le lancement de Threads. Il a également dit que Meta serait “se concentrer sur la gentillesse et en faire un lieu convivial.”

En pratique, cela s’est traduit par le type de censure déjà pratiqué sur Facebook et Instagram, avec en plus perspective de personnes perdent leur compte Instagram si elles sont bannies pour les publications Threads.

Les analystes de données en ligne ont spéculé qu’un public intéressé par les photos peut ne pas bien passer aux messages texte, tandis que l’intégration d’Instagram a découragé les comptes de mèmes anonymes qui ont traditionnellement été la pierre angulaire de Twitter.

L’intérêt éphémère des utilisateurs n’est pas le seul problème de démarrage affectant Threads. Zuckerberg a déjà reçu une lettre de cesser et de s’abstenir de Twitter l’accusant de plagier leur plateforme. Lundi, le comité judiciaire de la Chambre notifié Zuckerberg que toutes ses assignations à comparaître relatives à la collusion de Meta avec le gouvernement pour censurer les gens devraient également être considérées comme applicables à Threads.

L’Atlantique a également versé de l’eau froide sur le cap des 100 millions de Threads, notant que le premier réseau social à l’atteindre était Google+, qui a été lancé en 2011 mais a été fermé en 2019 en raison d’un manque d’intérêt.