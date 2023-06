L’intérêt pour Chris Paul dépend d’une chose

Les Lakers seraient intéressés à faire venir Chris Paul, mais uniquement sur un contrat minimum de vétéran après son échange avec Washington.

Les Lakers souhaitent ajouter Chris Paul à la liste, mais ne le feraient que s’il signait un contrat de rachat.

Tel que rapporté par Andrew Greif, Broderick Turner et Dan Woike dans le Los Angeles Times, les Lakers ne sont pas intéressés à échanger contre Chris Paul. Cependant, ils le feraient entrer dans un contrat minimum d’ancien combattant.

Ils pourraient faire un geste si Paul finit par obtenir un rachat ou un échange avec une autre équipe qui ne le valorise que pour son contrat expirant.

Les Lakers sont plus concentrés sur le retour d’Austin Reaves et Rui Hachimura cette intersaison. Ces deux joueurs recevront plus d’argent que l’équipe ne peut offrir (en raison des règles de l’ABC), mais ils peuvent correspondre à n’importe quel contrat que les équipes donnent aux joueurs.

Si une équipe de Los Angeles finit par échanger pour Paul, ce serait très probablement les Clippers plutôt que les Lakers. Les Clippers sont dans une situation bien pire que leurs voisins car Kawhi Leonard et Paul George sont des agents libres après cette saison (option de joueur en attente) et le temps presse pour la fenêtre de titre des Clippers.

Quel impact aurait Chris Paul sur les Lakers ?

Les Lakers pourraient ne pas avoir Paul comme partant à plein temps en raison du fait qu’il vieillit. Le départ de D’Angelo Russell a ses avantages en saison régulière.

Dans les séries éliminatoires, Paul pourrait commencer mais a perdu des minutes entre Russell et peut-être un autre garde. C’est pourquoi les Lakers sont déterminés à acquérir uniquement le joueur au minimum vétérinaire.

Paul pourrait se retrouver dans un rôle comme Bob McAdoo l’a fait du début au milieu des années 80 pour les Showtime Lakers. McAdoo était un joueur de niveau All-Star avant de commencer à se retirer de la ligue à Detroit et au New Jersey. Il a fini par relancer sa carrière à Los Angeles pendant quelques années de plus en raison du fait qu’il était capable d’être un joueur de rôle solide qui a parfois fait reculer le temps pour l’équipe.