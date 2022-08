L’intérêt porté est de retour dans les gros titres. Pourquoi ça ne s’en va pas.

Les démocrates du Sénat affirment que les changements auraient permis de lever environ 14 milliards de dollars sur une décennie, en forçant plus de revenus à être imposés à des taux d’imposition plus élevés sur le revenu des particuliers – et moins au taux préférentiel.

La période de détention plus longue ne s’appliquerait qu’à ceux qui gagnent 400 000 dollars par an ou plus, conformément à l’engagement du président Biden de ne pas augmenter les impôts de ceux qui gagnent moins que ce montant.

La disposition fiscale faisait écho à une mesure similaire qui était initialement incluse dans le vaste projet de loi sur le climat et les taxes que les démocrates de la Chambre ont adopté l’année dernière, mais qui a finalement été bloqué au Sénat. Le libellé de l’intérêt porté a été supprimé, craignant que Mme Sinema, qui s’opposait à la mesure, ne bloque l’ensemble de la législation.

Pourquoi l’échappatoire n’a-t-elle pas été fermée maintenant ?

De nombreux démocrates ont tenté pendant des années d’éliminer complètement les avantages fiscaux dont bénéficient les partenaires de capital-investissement. Les démocrates ont cherché à redéfinir les frais de gestion qu’ils reçoivent des sociétés de personnes en tant que «revenu brut», comme tout autre type de revenu, et à traiter les gains en capital des investissements des partenaires comme un revenu ordinaire.

Une telle décision a été incluse dans la législation proposée par les démocrates de la Chambre en 2015. La législation aurait également augmenté les sanctions imposées aux investisseurs qui n’auraient pas correctement appliqué les modifications proposées à leurs propres déclarations de revenus.

L’industrie du capital-investissement a riposté avec acharnement, rejetant catégoriquement les concepts de base sur lesquels les changements proposés étaient basés.