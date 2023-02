“L’intérêt national de l’Australie”: Contrôles des caméras fabriquées en Chine dans les bureaux de la défense

L’Australie étudiera les caméras de sécurité chinoises dans son département de la défense.

Cela vient au milieu des préoccupations concernant l’espionnage.

Le mémorial de guerre national de Canberra retirera les caméras fabriquées en Chine.

Le gouvernement australien examinera la technologie de surveillance utilisée dans les bureaux du ministère de la Défense, a déclaré jeudi le ministre de la Défense, Richard Marles, alors que des informations selon lesquelles des caméras de fabrication chinoise installées là-bas posaient un risque pour la sécurité.

Les contrôles interviennent après que la Grande-Bretagne a demandé en novembre à ses départements gouvernementaux de cesser d’installer des caméras de surveillance liées à la Chine dans des bâtiments sensibles, invoquant des risques pour la sécurité.

Certains États américains ont interdit les fournisseurs et les produits de plusieurs entreprises technologiques chinoises.

“C’est un problème et … nous procédons à une évaluation de toute la technologie de surveillance au sein de la défense (département) et là où ces caméras particulières se trouvent, elles vont être supprimées”, a déclaré Marles à ABC Radio dans une interview. .

Le législateur de l’opposition James Paterson a déclaré que son propre audit avait révélé que près de 1 000 unités d’équipement de Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology Co – deux entreprises chinoises en partie détenues par l’État – avaient été installées dans plus de 250 bureaux du gouvernement australien.

Paterson, le ministre fantôme de la cybersécurité et de la lutte contre les ingérences étrangères, a exhorté le gouvernement à proposer de toute urgence un plan pour supprimer toutes ces caméras.

Marles a déclaré que le problème était important tout en ajoutant:

Je ne pense pas qu’il faille l’exagérer.

Hikvision a déclaré qu’il était “catégoriquement faux” de présenter l’entreprise comme une menace pour la sécurité nationale de l’Australie, car elle ne pouvait pas accéder aux données vidéo des utilisateurs finaux, gérer les bases de données des utilisateurs finaux ou vendre du stockage en nuage en Australie.

“Nos caméras sont conformes à toutes les lois et réglementations australiennes applicables et sont soumises à des exigences de sécurité strictes”, a déclaré un porte-parole dans une réponse par e-mail.

Dahua Technology n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

Les médias australiens ont rapporté mercredi que le mémorial national de la guerre à Canberra retirerait plusieurs caméras de sécurité de fabrication chinoise installées sur les lieux par crainte d’espionnage.

L’Australie et la Chine ont cherché à réparer les relations diplomatiques endommagées en partie par une décision australienne de 2018 d’interdire le géant chinois de la technologie Huawei de son réseau haut débit 5G.

Les relations ont ensuite été encore plus endommagées par un appel australien à une enquête indépendante sur les origines de Covid-19.

La Chine a répondu avec des tarifs sur plusieurs produits australiens.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la réaction de la Chine au retrait des caméras.

“Nous agissons conformément à l’intérêt national de l’Australie. Nous le faisons de manière transparente et c’est ce que nous continuerons à faire”, a déclaré Albanese aux journalistes.