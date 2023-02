L’intérêt militaire de la Chine pour les ballons à haute altitude augmente, révèlent des documents

Alors que la Chine et les États-Unis se disputent ce que Washington dit être un ballon de surveillance chinois au-dessus du territoire américain, des dizaines de documents chinois indiquent un intérêt croissant pour l’utilisation de la technologie des ballons à des fins militaires.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a décrit à plusieurs reprises le ballon qui a dérivé au-dessus des États-Unis comme un engin scientifique errant, mais des chercheurs militaires chinois ont récemment fait valoir dans des documents accessibles au public que ces avions devraient être développés et déployés dans des missions spécifiques.

Un article publié en avril dernier par des chercheurs d’un institut de l’Armée populaire de libération (APL) axé sur les “avions spéciaux” a déclaré que l’une des applications militaires utiles des ballons était de tester les défenses aériennes ennemies.

“[The balloon can] induire et mobiliser le système de défense aérienne de l’ennemi, en fournissant les conditions pour la mise en œuvre de la reconnaissance électronique, l’évaluation des capacités de détection d’alerte précoce et de réponse opérationnelle des systèmes de défense aérienne », ont écrit les chercheurs.

Cet article et plusieurs autres articles de publications contrôlées par l’APL soulignent également le vif intérêt de l’establishment militaire chinois pour l’étude de la façon dont les États-Unis et d’autres pays ont utilisé des ballons militairement dans le passé, ainsi qu’une intention claire de combler l’écart dans le domaine. .

Efforts de récupération

Les ballons sont également utilisés à des fins scientifiques telles que la surveillance météorologique, notamment par l’Administration météorologique chinoise.

Les États-Unis s’efforcent de récupérer les débris après qu’un de leurs avions de chasse a abattu le ballon une fois qu’il était au-dessus de l’eau au large de la côte de la Caroline du Sud samedi. La Chine a condamné ce qu’elle a appelé une “réaction excessive” et a mis en garde contre d’éventuelles représailles.

Un homme dans un kiosque à journaux à Pékin lit lundi un titre de journal faisant état de la protestation de la Chine contre l’abattage du ballon par les États-Unis. (Andy Wong/Associated Press)

Alors que les responsables américains affirment que la Chine dispose de moyens plus discrets et sophistiqués pour recueillir des renseignements sur son rival, tels que son réseau de satellites espions, le document de l’APL a également déclaré que le faible coût d’utilisation des ballons était l’une des raisons pour lesquelles la Chine devrait les déployer davantage.

“En réponse à la menace croissante posée par les systèmes de défense aérienne basés au sol aux forces d’attaque aérienne, il est nécessaire d’utiliser des ballons à air bon marché pour créer des interférences actives et passives afin de supprimer efficacement les systèmes d’alerte précoce de défense aérienne ennemie et de couvrir les forces d’attaque aérienne pour transporter remplir leurs missions », a-t-il soutenu.

“Réduire l’écart”

L’article PLA est paru dans Shipboard Electronic Countermeasure, une revue appartenant à un conglomérat maritime d’État chinois qui publie des articles sur des sujets tels que le brouillage des signaux et la guerre électronique.

“Afin de réduire l’écart avec les pays étrangers en ce qui concerne les ballons à dérive et d’empêcher la Chine d’être attaquée par de telles armes, nous devons activement mener des recherches sur des questions opérationnelles connexes afin d’améliorer la capacité de combat offensive de notre armée. ,” Ça disait.

Certains analystes de la sécurité régionale affirment que les ballons pourraient également recueillir des données sur la haute atmosphère utiles pour les programmes de missiles chinois, ou être utilisés pour la photographie haute résolution afin de compléter le matériel de renseignement disponible via les satellites.

Le ministère chinois de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des unités militaires chinoises et des instituts de recherche gérés par l’État ont acheté des ballons à haute altitude et des technologies connexes au cours des deux dernières années, selon une analyse de Reuters des appels d’offres du gouvernement, bien que les documents soient fortement expurgés.

L’Institut de recherche sur l’information aérospatiale, qui fait partie de l’Académie officielle des sciences de Chine, fait partie des institutions d’État à s’être intéressées aux ballons, publiant fréquemment des articles sur les ballons à haute altitude sur un compte officiel WeChat.

Alors que de nombreux articles se concentrent sur l’exploration spatiale et l’aérodynamique des ballons, d’autres analysent comment ces avions ont été déployés militairement dans le passé, avec un accent particulier sur la façon dont d’autres pays se sont défendus contre les menaces posées par les ballons et comment ils ont été utilisés de manière offensive.