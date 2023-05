L’intérêt institutionnel pour la cryptographie « mûrit », déclare Han de Cantor

Il peut sembler que la crypto a perdu de son éclat pour les investisseurs institutionnels, mais leur intérêt est toujours là pour rester et pourrait même mûrir, selon Elliot Han de Cantor Fitzgerald.

Han, qui dirige la banque d’investissement crypto, blockchain et actifs numériques de l’entreprise, a déclaré à « Crypto World » de CNBC que ceux qui sont restés dans la crypto explorent ses différents cas d’utilisation.

« Il y a beaucoup d’excitation dans cet espace en ce moment », a-t-il déclaré lors de la Digital Assets Week, une conférence à San Francisco destinée à certaines des plus grandes institutions financières américaines. « Il y a beaucoup d’entreprises ici qui l’examinent sous de nombreux angles et perspectives différents. C’est ce que nous essayons d’apprendre et de mieux comprendre, c’est quels sont ces autres cas d’utilisation qui ne sont pas nécessairement évidents. »

Cela ressemble à une étape préliminaire, mais c’est un changement de mentalité important par rapport au moment où les gens se sont entassés sur le marché de la cryptographie en 2021 dans l’espoir d’obtenir un bon rendement pour avoir surmonté une partie de la tristement célèbre volatilité de la cryptographie.

« À l’époque, c’était plus une frénésie », a déclaré Han. « Il y avait tout ce battage médiatique et cette euphorie crypto, blockchain. Et franchement, les gens ne le regardaient pas du point de vue des cas d’utilisation, ils le regardaient juste [and asking] comment puis-je gagner le plus d’argent ? »

L’un des plus grands sujets émergents pour ce coin du marché est la capacité de « tokéniser » des actifs du monde réel comme l’or sur une blockchain. De nombreux participants à l’événement ont fait valoir que cela donnerait aux institutions la possibilité de fournir plus d’informations et de données aux clients sur leurs investissements.

Ce n’est pas la première fois que le monde institutionnel s’enthousiasme pour la blockchain tout en repoussant les cas d’utilisation du bitcoin et de la crypto-monnaie au second plan. En 2015 et 2016, presque toutes les banques aux États-Unis ont traversé une phase de test et d’apprentissage avec la technologie blockchain – des blockchains privées, et non publiques comme le réseau Bitcoin. Cette phase concernait davantage le déploiement de la technologie au sein des systèmes bancaires privés.

Maintenant, « nous voyons beaucoup plus de maturité », a déclaré Han, l’attribuant à la réglementation « qui se met lentement en place » et « à l’arrivée de plus d’acteurs institutionnels dans l’espace ».

« La dernière fois, il y en avait une poignée », a-t-il expliqué. « Tout le monde parlait de [how] « les institutions arrivent, elles arrivent » – et puis vous attendez un an, deux, trois, et vous ne les avez toujours pas vraiment vues arriver en masse. Maintenant, les vannes sont-elles ouvertes ? Non je ne pense pas. Mais je pense que vous voyez beaucoup plus qui sont venus dans l’espace. … Vous voyez certainement beaucoup plus d’expérimentations. »

Une partie de l’expérimentation est une avancée progressive pour les institutions, a-t-il déclaré. Un déménagement plus important prendra beaucoup de temps, a-t-il déclaré.

La plupart des grandes banques comme JP Morgan et Goldman Sachs qui ont commencé à expérimenter il y a sept ans sont toujours sur le marché, a déclaré Han. Il y a aussi plus de petits investisseurs comme les family offices et les petits fonds de capital-risque qui arrivent sur le marché.

Quant à la crypto-monnaie elle-même, « l’aspect investissement est toujours là », mais « la base va être la tokenisation ».

« Oui, faites une sorte d’allocation, mais pariez-vous la ferme là-dessus? Je ne pense pas », a déclaré Han, avertissant qu’il reste encore un niveau élevé de volatilité, d’incertitude et de mesures réglementaires à prendre. va vraiment amener beaucoup d’investisseurs institutionnels à être prudents à propos de ces investissements. »

« Mais en même temps, beaucoup de ceux qui sont avant-gardistes s’impliquent toujours, plongeant leurs orteils dans la mise de côté de poches de capital qui ont du sens », a-t-il ajouté. « Ils cherchent à s’impliquer et je pense que cela va continuer à rester. »