Les choses semblent se dérouler naturellement à une vitesse vertigineuse lorsqu’il s’agit de Youssoufa Moukoko.

Quelques semaines seulement après que le joueur de 17 ans se soit hissé au sommet du classement sous le maillot du Borussia Dortmund, les rumeurs grandissent selon lesquelles les objectifs du jeune surdoué pourraient n’être qu’un plaisir à court terme pour les Noirs et les Jaunes.

Avant la rencontre de groupe de la Ligue des champions à domicile contre Manchester City ce mardi soir, les meilleures équipes européennes feraient la queue pour signer l’attaquant camerounais l’été prochain en raison de l’expiration de son contrat.

Devenu le plus jeune joueur à marquer neuf buts dans la ligue allemande de première division à l’âge de 17 ans et onze mois, Moukoko a suscité l’intérêt du Real Madrid, de Barcelone, du Paris Saint Germain et de Liverpool.

Les rapports parlent d’un problème délicat en raison de l’agitation dans l’entourage de l’attaquant alors que ses parents Marie et Joseph se plaindraient de l’influence croissante de son agent Patrick Williams.

Des plans contraires semblent affecter la paix familiale, car avoir 18 ans dans environ un mois permet au jeune de prendre des décisions sans avoir à suivre les conseils de ses parents.

En fait, Moukoko a jusqu’à présent rejeté les offres de Dortmund de prolonger son contrat.

Alors que le champion d’Allemagne 2012 profite d’une vague de jeunesse délivrée par l’attaquant et ses coéquipiers tels que Jude Bellingham et Giovanni Reyna (19 ans), des ennuis supplémentaires semblent surgir.

Devenu le leader de l’équipe, l’international anglais Bellingham serait ciblé par les principaux clubs de Premier League tels que Chelsea, les deux clubs de Manchester et Liverpool.

Les rapports parlent du contrat du milieu de terrain contenant une clause de sortie; d’autres attendaient des offres allant jusqu’à 150 millions d’euros, Dortmund peut difficilement résister.

Pendant ce temps, Bellingham, Reyna et Moukoko font la une des journaux liés à Dortmund après être devenus le premier trio de moins de 20 ans à marquer en un match pour un club de la ligue nationale allemande en écrasant le concurrent de la ligue VfB Stuttgart 5-0 le week-end dernier, rapporte Xinhua.

Croiser le fer avec Manchester City et son ancien coéquipier Erling Haaland pourrait constituer un nouveau défi pour assurer la deuxième position du club dans le groupe G de la Ligue des champions.

Dortmund et leurs jeunes ont entre leurs mains pour se qualifier pour la phase à élimination directe avec deux matches de groupe à jouer contre les Sky Blues et Copenhague.

Non seulement l’entraîneur Edin Terzic s’attend à plus de performances qui font la une des journaux, mais les jeunes. Le trio enchanteur du club a récemment affirmé ne pas se soucier de son âge mais prendre le succès comme un booster de motivation pour les tâches internationales.

En ce qui concerne Moukoko, l’entraîneur de Dortmund est optimiste tout en dressant un tableau des tâches futures.

“La prochaine étape pour lui est de consolider son niveau actuel, puis de gagner du terrain”, a déclaré Terzic après d’intenses efforts pour non seulement fournir au jeune des séances d’entraînement supplémentaires pour améliorer ses schémas de jeu, mais aussi pour le convaincre de rester.

