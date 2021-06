L’intérêt des investisseurs incite les conseillers à explorer les crypto-monnaies

Alors que les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, les conseillers financiers ressentent une nouvelle urgence à proposer les investissements aux clients.

Environ 49% des conseillers ont déclaré que les clients avaient posé des questions sur les crypto-monnaies au cours des six derniers mois, contre 17% en 2020, selon la Financial Planning Association et le Journal of Financial Planning.

Un plus grand nombre de ces professionnels de la finance – 26% – prévoient d’augmenter leur utilisation et recommandent des crypto-monnaies au cours des 12 prochains mois.

À l’heure actuelle, 14% des conseillers utilisent ou recommandent ces placements. Cela représente moins de 1% en 2019 et 2020.

« Les gens se rendent compte maintenant que cela ne va pas disparaître », a déclaré Tyrone Ross, PDG d’Onramp Invest, un fournisseur de technologie de gestion de « crypto-actifs » pour les conseillers financiers. La société a collaboré avec la FPA et le Journal of Financial Planning sur l’enquête.

Les conseillers qui ne s’adaptent pas risquent d’être laissés pour compte.

«Les clients viennent chez les conseillers en sachant maintenant plus que les conseillers», a déclaré Ross. « Les conseillers sont absolument terrifiés, car vous ne voulez jamais avoir l’air idiot devant votre client. »