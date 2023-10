STEUBENVILLE — Les commissaires du comté de Jefferson ont clairement indiqué jeudi qu’ils étaient enthousiasmés par le potentiel d’un bâtiment spécifique dans le parc industriel, d’autant plus que les prospects manifestent déjà de l’intérêt pour le site.

Mais ils ont également clairement indiqué qu’ils souhaitaient démarrer le processus en choisissant un architecte pour réaliser un rendu et élaborer une estimation des coûts, rejetant ainsi l’idée de faire appel à une entreprise de conception-construction.

Dans une conception-construction, les propriétaires de projet sélectionnent une personne pour superviser les phases de conception et de construction d’un travail.

Un projet de résolution que le directeur exécutif de l’Autorité portuaire, Robert Naylor, a soumis aux commissaires jeudi pour examen, proposait de lancer un appel de devis pour les services de conception-construction, et il n’a pas fallu longtemps aux commissaires pour demander pourquoi.

« Peut-être que c’est juste moi, » » a déclaré le commissaire Tony Morelli. « Je veux voir ce qu’il en coûte, un chiffre approximatif, pour construire un bâtiment spécifique dans le parc industriel, alors pourquoi voudrais-je une conception-construction ? »

Naylor a souligné que le parc industriel appartient au comté, mais le conseil d’administration de l’autorité portuaire « J’aimerais avoir votre avis afin que nous puissions en faire la publicité et que nous puissions commencer à établir le coût, à obtenir des rendus, des idées et des réflexions sur les spécifications du bâtiment. »

Mais Morelli et le commissaire Dave Maple ont déclaré qu’ils avaient assisté à la dernière réunion du conseil d’administration de l’autorité portuaire et qu’ils étaient repartis avec l’impression que ses membres préféraient également faire appel à un architecte à ce stade.

« Je crois que c’est comme ça que nous avons quitté la table », » a déclaré Maple, soulignant qu’il serait difficile pour un architecte de commencer à travailler sur des conceptions, des idées et des coûts possibles. « beaucoup plus simple. »

Il a dit conception-construction « est une demande plus détaillée, avec plus de détails. »

«J’aimerais faire avancer ce projet» dit Érable. «Mais je pense que l’ensemble de la conception-construction par rapport à l’architecte doit certainement être revisité. Je crois que l’architecte est davantage au fur et à mesure de la discussion et que le conseil d’administration et moi recherchions. Je pense que la conception-construction, telle que vous l’avez ici, est presque trop détaillée pour le stade dans lequel nous nous trouvons – nous ne sommes pas encore prêts à construire.

Le commissaire Eric Timmons a déclaré qu’ils devaient savoir si un bâtiment spécifique aurait un sens financier.

« Nous voulons juste voir combien cela coûtera » il a dit. « Nous pensons que l’architecte peut nous obtenir cela, puis nous pouvons décider des prochaines étapes. »

Naylor a déclaré que le projet de publicité suggéré pour les services de conception-construction était « juste pour essayer de faire en sorte qu’un univers plus vaste l’examine, utilisez-le pour avoir (plus) d’idées. » Il a déclaré que des ajustements pouvaient encore être effectués.

« L’essentiel est de publier cela afin que nous puissions obtenir un rendu, obtenir un coût et aller de l’avant. » dit Naylor. « Si cela signifie en retirer la conception et la construction, qu’il en soit ainsi. Je ne pense pas qu’il y ait de doute à ce sujet.

Maple a dit qu’ils « Je veux juste qu’un architecte se mette à travailler sur certains rendus et certains coûts afin que nous puissions commencer à examiner le financement et le financement. »

« Je l’ai dit à maintes reprises : il n’y a pas beaucoup d’inventaire de bâtiments destinés au développement économique, et nous devons avancer dans ce sens, et c’est une première étape pour y parvenir. »

Maple a dit qu’il l’avait déjà fait « conversations » avec des prospects, dont un planifiant une visite sur place.

« En fait, il y a eu plusieurs personnes différentes, mais il y en a une qui a indiqué qu’elle allait venir et essayer de faire en sorte que cela se produise », il a dit.

Les commissaires ont également été informés de l’état d’avancement de leur projet de stationnement à l’angle des rues Fifth et Market.

Aaron Dodds, chef de projet du district de conservation des sols et de l’eau, a apporté aux commissaires des brochures illustrant le « 57 projets uniques » et les activités proposées dans la zone cible de la subvention communautaire des Appalaches des 22 comtés.

« Notre budget s’élève à 99,4 millions de dollars » Dodds a déclaré, soulignant que 17 des projets pour lesquels ils recherchent un financement se trouvent dans le comté de Jefferson.

« Bien que nous ayons réalisé cette jolie brochure avec des images brillantes, elle n’entre pas dans le vif du sujet de chaque projet individuel, des études de cas et de la durabilité, car cette subvention communautaire des Appalaches est une subvention compétitive.

« Mais nous sommes vraiment enthousiasmés par ce projet, très ravis. » il a dit.

Il a déclaré aux commissaires qu’il avait révisé sa vision du projet de parking du comté, en déplaçant l’espace vert au centre de la propriété pour mieux compléter l’espace vert de l’autre côté de la rue, dans le bâtiment de la tour.

Centrer l’espace vert ajouterait huit places de stationnement supplémentaires au terrain, ce qui porterait le total à 76. Il y aurait également de l’espace pour les repas en plein air, une zone désignée pour le stationnement des camions de restauration, un lien avec le projet de paysage de rue de Steubenville dans le 14 550 -un espace vert d’une superficie de 1 000 pieds carrés et serait planté de plantes et d’arbres indigènes durables nécessitant peu d’entretien. Il y aurait aussi des statues – il propose actuellement que les statues saluent les vétérans de chaque guerre dans laquelle les Américains ont combattu et il a dit qu’elles pourraient également créer un passage pour piétons sur Market Street.

« Je pense que le centrer le reliera davantage à la tour (espace vert) », il a dit. « Nous pourrions obtenir un passage pour piétons depuis l’atrium directement en face et y être. »

Par la suite, les commissaires ont exprimé leur appréciation pour les efforts de Dodds.

« Les espaces verts et le parking ne sont que la prochaine étape dans la contribution du comté à la revitalisation du centre-ville de Steubenville » dit Morelli. « J’espère que cela sera inclus dans la (subvention). Aaron Dodds a fait un travail formidable en préparant la candidature – espérons que nous réussirons.

Maple a déclaré que Dodds avait réussi à lier son projet de parking à d’autres projets dans le cadre de la proposition de subvention communautaire des Appalaches du JSWCD, l’une des conditions d’éligibilité de l’État.

« C’est juste une belle situation gagnant-gagnant », il a dit. « Cela ajoutera à la beauté du centre-ville de Steubenville et augmentera le parking du bâtiment de la tour. »







