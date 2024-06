L’intérêt de l’attaquant d’Arsenal s’accélère

Le jeune attaquant danois a impressionné par ses buts et ses performances victorieuses, suscitant des spéculations sur son avenir à Arsenal.

Le jeune attaquant d’Arsenal, Mika Biereth, suscite un intérêt croissant de la part des clubs de toute l’Europe suite à son impressionnant prêt au Sturm Graz.

Journaliste Sacha Tavolieri rapporte que le club belge du Club de Bruges surveille Biereth comme remplaçant potentiel de son attaquant sortant, Igor Thiago. Bien que le Club de Bruges n’ait pas encore fait d’offre formelle, il aurait regardé le joueur de 21 ans à plusieurs reprises lors de son prêt en Autriche.

Les 14 buts et neuf passes décisives de Biereth en 37 matchs avec le Sturm Graz, dont trois buts en quatre matches de Conference League, ne sont pas passés inaperçus. Sturm Graz serait désireux de rendre son transfert permanent, mais n’a pas encore convenu d’honoraires avec Arsenal.

Sheffield Wednesday, qui avait déjà tenté de signer Biereth en janvier, a également ravivé son intérêt. Cependant, leur préférence pour un accord de prêt complique la situation, car le contrat de Biereth avec Arsenal expire en 2025. Une prolongation de contrat serait probablement nécessaire pour qu’un prêt se concrétise.

Sturm Graz, quant à lui, devait s’entretenir avec Arsenal à la fin du mois dernier pour discuter d’un éventuel transfert permanent. En mai, le directeur de Sturm, Andreas Schicker, a exprimé son désir de garder Biereth, déclarant : « Oui, nous voulons essayer d’avoir Mika de façon permanente. Nous avons rendez-vous avec Arsenal la semaine prochaine. Peut-être qu’ils présenteront un prix raisonnable pour nous.

Le prêt réussi de Biereth, qui lui a permis de remporter la Coupe OFB et le titre de Bundesliga autrichienne, a sans aucun doute rehaussé sa notoriété et attiré des prétendants potentiels. Alors qu’Arsenal n’a pas encore déterminé ses plans pour le jeune attaquant, il reste à voir où il jouera la saison prochaine.

Cependant, l’intérêt croissant du Club de Bruges et de Sheffield Wednesday suggère qu’un transfert estival est de plus en plus probable.