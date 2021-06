L’intérêt de Gennaro Gattuso se termine alors que la recherche de l’entraîneur-chef de Tottenham se poursuit | Actualités footballistiques

Gennaro Gattuso ne deviendra pas le nouvel entraîneur-chef de Tottenham après les discussions concernant l’Italien jeudi.

Les Spurs avaient mis fin aux négociations avec Paulo Fonseca afin de poursuivre Gattuso, avec le nouveau directeur du football Fabio Paratici, un grand fan de l’ex-star milanaise, le considérant comme une option plus attrayante.

Cependant, à la suite d’une réaction des fans sur les réseaux sociaux jeudi soir, alors que le hashtag » Non à Gattuso » était à la mode, les plans pour l’ancien vainqueur de la Coupe du monde d’Italie n’iront pas plus loin et la recherche prolongée de Tottenham d’un nouvel entraîneur-chef se poursuit.

L’association des supporters LGBTQ + et alliés des Spurs, Proud Lilywhites, a exprimé jeudi soir son inquiétude face aux commentaires précédents de Gattuso sur le mariage homosexuel, tandis que le Tottenham Hotspur Supporters Trust a déclaré qu’ils étaient « au courant et agissons » sur l’inquiétude des fans concernant l’Italien.

Paratici avait déménagé pour Gattuso après la rupture de son accord avec la Fiorentina en raison d’un désaccord sur les joueurs qu’ils devaient signer cet été, 22 jours seulement après avoir accepté de les rejoindre.

Image:

Fabio Paratici est le nouveau directeur général du football à Tottenham et chargé de trouver leur prochain entraîneur-chef



La Fiorentina voulait des ajouts plus abordables que ceux proposés par l’agent de Gattuso – Jorge Mendes – comme Sergio Oliveira de Porto et Goncalo Guedes de Valence.

Avant Gattuso et Fonseca, Paratici avait déjà tenté de nommer l’ancien entraîneur-chef de Chelsea, de la Juventus et de l’Italie Antonio Conte, mais les pourparlers ont échoué plus tôt en juin.

Et – après s’être intéressé à Julian Nagelsmann et Brendan Rodgers – le club a tenté en vain d’attirer le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dans le nord de Londres un an et demi après son limogeage.

Paratici devra désormais agir rapidement pour trouver le successeur à long terme de Mourinho, l’avenir du talisman Harry Kane étant toujours incertain et une priorité pour le nouveau responsable des affaires techniques chez Hotspur Way.