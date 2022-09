La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Brighton se méfie de l’intérêt de Chelsea pour Caicedo

Brighton est sur le point de déclencher des pourparlers contractuels avec Moises Caicedo au milieu des inquiétudes concernant une éventuelle approche de Chelsea, écrit le soleil.

Les Blues étaient liés au milieu de terrain de 20 ans cet été, et après que Graham Potter soit passé du stade Amex à Stamford Bridge, les Seagulls pensent qu’il pourrait être tenté de quitter le club dans un mouvement qui le voit suivre son ancien manager en janvier.

L’international équatorien a attiré l’attention d’un certain nombre de clubs cette saison après que ses performances en Premier League aient aidé son équipe à prendre la quatrième place. On rapporte qu’il pourrait désormais se voir proposer une augmentation de salaire significative dans le but de l’encourager à rester sur la côte sud.

Caicedo est devenu un partant régulier pour Brighton depuis son arrivée en février pour 4,5 millions de livres sterling d’Independiente del Valle, après que la place d’Yves Bissouma au milieu de terrain ait été libérée par son transfert à Tottenham Hotspur.

Moises Caicedo a fait un début de saison impressionnant avec Brighton. Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Marco Asensio est suivi par l’AC Milan et la Juventus, selon Calciomercato. Tandis que le Rossoneri ont été liés à l’ailier du Real Madrid, âgé de 26 ans, cet été, il semble qu’ils pourraient maintenant relever un défi pour sa signature. Il est rapporté que les deux clubs envisagent d’attendre jusqu’en janvier, date à laquelle ils pourront entamer des négociations avec lui sur un éventuel accord de précontrat alors qu’il entre dans les six derniers mois de son contrat. Asensio n’a joué que huit minutes en Liga cette saison.

– Incertitude sur l’avenir de l’attaquant de l’AC Milan Raphaël Léao a émergé après les négociations contractuelles initiales, selon Corriere dello Sport. Le joueur de 23 ans serait à la recherche d’un salaire d’environ 6,8 millions d’euros par an, et la hiérarchie de San Siro ne sait pas si elle doit répondre à ses demandes. L’international portugais a été sur le radar de Chelsea et il lui reste deux ans sur son contrat actuel.

– Carlo Ancelotti est en passe de recevoir une nouvelle offre de contrat du Real Madrid, rapporte Marque. Il est entendu que le président du club, Florentino Perez, est satisfait du manager de 63 ans, qui a obtenu le doublé en Liga et en Ligue des champions la saison dernière, et cherche à le lier à un nouveau contrat à long terme. Son contrat actuel doit expirer à l’été 2024.

– Manchester United a laissé passer l’opportunité de signer Sergino Dest le jour de l’échéance, selon l’Athlétisme. L’arrière droit américain de 21 ans a rejoint l’AC Milan avec un prêt d’une saison de Barcelone, mais il est rapporté qu’une approche d’Erik ten Hag a été bloquée par la hiérarchie d’Old Trafford, qui a pris la décision de garder confiance dans le club. deux options actuelles — Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka

– La Lazio tient à bouger pour Susorapports Calciomercato. Le club de Serie A envisage une approche pour lui en janvier, et on pense que Séville serait prêt à laisser partir le milieu de terrain offensif de 28 ans au milieu des inquiétudes concernant sa forme. L’ancienne star de Liverpool a déjà joué dans l’élite italienne lors d’un passage avec l’AC Milan.