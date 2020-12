LONDRES: Le Bitcoin a atteint un niveau record jeudi, juste un jour après avoir franchi pour la première fois le cap de 20000 dollars, au milieu de l’intérêt croissant des grands investisseurs.

La crypto-monnaie la plus en vue au monde a bondi de 10,5% à 23655 $, portant ses gains cette année au-delà de 220%, soutenue par la demande des plus gros investisseurs attirés par son potentiel de gains rapides et ses qualités perçues de couverture de l’inflation.

La plus petite pièce de monnaie ethereum, qui évolue souvent en tandem avec le bitcoin, s’échangeait 1,75% plus haut.

Avec l’offre de Bitcoin plafonnée à 21 millions, les investisseurs voient dans la crypto-monnaie une couverture contre le risque d’inflation alors que les gouvernements et les banques centrales activent les stimulus en réponse à la COVID-19[feminine pandémie.

«Il y aura une recherche de devises alternatives en raison de la dépréciation constante de la monnaie fiduciaire», ont écrit les analystes de la Deutsche Bank dans une note. «Il semble que le bitcoin continuera d’être très demandé.»

Les crypto-monnaies sont apparues il y a plus de dix ans, mais sont rapidement devenues associées à la criminalité, aux problèmes commerciaux, aux piratages et aux fluctuations de prix sauvages. Ce n’est qu’au cours des dernières années qu’ils ont commencé à susciter un intérêt plus grand.

Le Bitcoin reste moins réglementé que la plupart des actifs traditionnels, mais les investisseurs institutionnels ont commencé à se défaire des crypto-monnaies, car une meilleure infrastructure de marché rend les marchés de la cryptographie plus accessibles.

Le rallye 2020 a également été motivé par les attentes croissantes en ce qui concerne le fait qu’il deviendra un mode de paiement courant, PayPal ouvrant son réseau aux crypto-monnaies.

Pourtant, peu de personnes ou d’entreprises utilisent le bitcoin pour le commerce.

Yang Li, de la plateforme de change numérique Ziglu, a déclaré que les applications modernes de monnaie personnelle étaient à l’avant-garde pour garantir un accès facile, sûr et rapide à la crypto-monnaie.

« Une adoption plus large augmentera encore plus la valeur du bitcoin – ce n’est que le début », a déclaré Li.