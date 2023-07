L’interdiction ukrainienne d’exporter des céréales est prolongée par 5 pays de l’UE afin de protéger les intérêts des agriculteurs

Cinq pays de l’Union européenne prolongeront leur interdiction des importations de céréales ukrainiennes pour protéger les intérêts de leurs agriculteurs, ont déclaré mercredi leurs ministres de l’agriculture, mais la nourriture peut toujours traverser leurs terres vers des régions du monde dans le besoin après que la Russie se soit retirée d’un accord protégeant la mer Noire. expéditions.

Les ministres polonais, slovaque, hongrois, roumain et bulgare ont signé une déclaration commune avant les discussions européennes sur le sujet prévues la semaine prochaine à Bruxelles. La déclaration indique qu’ils soutiennent le maintien de l’autorisation pour les céréales ukrainiennes de traverser leurs frontières par route, rail et rivière vers des destinations où ils sont nécessaires, mais maintiendront l’interdiction d’importer vers leurs pays jusqu’en 2023.

« Cette coalition n’est contre personne, ni contre l’Ukraine ou l’UE, elle est dans l’intérêt de nos agriculteurs », a déclaré le ministre polonais de l’Agriculture, Robert Telus, après avoir rencontré ses homologues à Varsovie, où ils ont décidé de repousser l’interdiction au-delà de la date limite du 15 septembre.

À l’exception de la Bulgarie, tous les pays frontaliers de l’Ukraine, qui a subi un coup dur lundi lorsque la Russie s’est retirée d’un accord révolutionnaire négocié par l’ONU et la Turquie pour permettre à la nourriture ukrainienne d’être expédiée par la mer Noire vers des pays où des millions de personnes souffrent de la faim. L’Ukraine est un important exportateur de blé, d’orge, d’huile végétale et de maïs.

Les cinq ministres de l’agriculture et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui les ont rencontrés, ont déclaré que les céréales ukrainiennes étaient auparavant bloquées dans leur pays, entraînant une surabondance qui a fait baisser les prix pour leurs agriculteurs, et qu’ils ne veulent pas que cela se reproduise.

Les ministres ont exhorté l’UE à élaborer des mécanismes qui permettront d’acheminer les céréales ukrainiennes et d’autres denrées alimentaires vers leurs destinations sans nuire à l’industrie agricole dans les pays de transit.

« Aujourd’hui, l’UE devrait mettre en place des outils législatifs et d’infrastructure appropriés pour réglementer le transport des céréales ukrainiennes à long terme », a déclaré Telus.

« Nous voulons aider l’Ukraine dans le transit », a-t-il déclaré.

Le commissaire européen à l’agriculture, Janusz Wojciechowski, ancien ministre polonais de l’agriculture, a déclaré sur Twitter en mai que quelque 4,1 millions de tonnes de maïs, d’orge et de canola ukrainiens sont arrivés en Pologne d’avril 2022 à mars 2023, avec 3,4 millions de tonnes restantes et seulement 700 tonnes environ.

Les agriculteurs ont lancé des manifestations et les pays ont adopté des interdictions unilatérales en avril sans l’approbation de l’UE, menaçant l’unité européenne face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’UE a ensuite conclu un accord autorisant les pays à interdire temporairement certains produits agricoles en provenance d’Ukraine et à fournir davantage d’aide aux agriculteurs. Le grain est autorisé à se déplacer vers d’autres marchés dans des transports scellés et surveillés.

Telus a déclaré que l’interdiction de l’UE avait eu « de bons effets inattendus pour nous tous », affirmant que les chiffres montrent un doublement du grain ukrainien transitant par la Pologne cette année.

L’Association céréalière ukrainienne, quant à elle, a fait pression pour envoyer plus de céréales via le Danube vers les ports roumains voisins de la mer Noire, affirmant qu’il est possible de doubler les exportations mensuelles le long de cette route à 4 millions de tonnes métriques.

Mais Cezar Gheorghe, fondateur de la société roumaine d’analyse des céréales AGRIColumn, a déclaré que ce n’était « pas possible ».

Entre mars 2022 et juin 2023, quelque 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont transité par les ports roumains de Constanta, Galati et Braila – le maximum qui pouvait être manutentionné, a-t-il dit.

« L’Ukraine devra également débourser via la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie – c’est un calcul simple », a déclaré Gheorghe. « Nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine, mais à travers nos limites. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi qu’elle était « profondément préoccupée par la décision de la Russie de mettre fin à l’Initiative céréalière de la mer Noire », soulignant que « le risque est qu’elle apporte l’insécurité alimentaire à tant de pays vulnérables à travers le monde ».

« L’Union européenne continuera, par tous les moyens, à travailler pour garantir la sécurité alimentaire des personnes vulnérables », a-t-elle déclaré.

Plus de 45 millions de tonnes métriques de céréales, d’oléagineux et d’autres produits ont été exportés à travers l’Europe, a déclaré von der Leyen.

La Black Sea Grain Initiative, qui a été négociée dans le but de mettre fin à une crise alimentaire mondiale causée par la guerre de la Russie en Ukraine, a permis à 32,9 millions de tonnes métriques supplémentaires d’arriver dans le monde, selon l’ONU.

Von der Leyen a souligné qu’il était « important que le blocage de la mer Noire soit arrêté » et que les exportations puissent continuer via cette route.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mercredi que son gouvernement travaillait sur des solutions pour continuer à exporter par la mer Noire malgré le retrait par la Russie de ses garanties de sécurité pour les navires.